李婦獨自在外徘徊時，被熱心民眾發現，警方獲報立即到場關心。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名黃姓男子日前傍晚17時許準備晚餐時，突然發現原本在家的岳母70歲李姓老婦不見蹤影，嚇得趕緊放下手邊工作，焦急地在住家附近四處尋找。正當他心急如焚之際，遠遠看見中壢警分局警車緩緩駛來，而車上坐著的竟然就是遍尋不著的岳母。原來，李婦獨自在外徘徊時，被熱心民眾發現，警方獲報立即到場關心，並依她的姓名查詢住址資料，後續將其平安護送返家，這才讓家屬鬆了一口氣。

中壢警分局員警將老婦平安護送返家，讓家屬鬆了一口氣。圖：讀者提供

自強派出所提到，日前傍晚5時許接獲民眾報案，一名老婦獨自在榮民路徘徊，疑似找不到回家的路，警員吳宗鴻、張詩裕獲報後立即趕赴現場。員警到場後，發現老婦神情徬徨，趕緊上前關懷。老婦向員警說，自己原本只是趁著傍晚外出散步，沒想到走著走著，突然想不起回家的方向，也說不清楚住家地址。所幸她仍清楚記得自己的姓名，成為警方協助她返家的重要線索。員警一邊耐心安撫李婦情緒，同時迅速將姓名等資訊回報派出所，請所內人員同步協助查詢。經員警分工合作，很快便確認李婦的身分及住處，隨即駕駛巡邏車暖心護送她返家，結束這場傍晚的「散步迷航記」。

沒想到警車抵達住家附近時，正巧遇見焦急外出尋人的女婿。黃男提到，當時自己正在廚房煮飯，一走出來才發現岳母不見了，急得趕緊到附近尋找，所幸警方及時伸出援手，平安將人送回家中，才讓這場虛驚順利落幕。

中壢分局長林鼎泰提醒，家中如有高齡或記憶力退化的長者，可協助配戴載有姓名及家屬聯絡方式的識別手環，或在隨身衣物放置聯絡資訊、智慧定位裝置等，更可以前往附近分局偵查隊辦理指紋建檔。平時也請多加注意長者動向，避免獨自外出迷途，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢老婦趁女婿煮晚餐溜出門迷路 熱心警民助團圓