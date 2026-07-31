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觀音老翁外出購物迷航到楊梅 警民伸援化解驚魂
桃園市觀音區一名88歲鄧姓老翁29日上午11時許獨自騎機車外出採買生活用品，疑似因失智症發作而迷路，一路騎到楊梅區，直到當天晚間20時許被熱心民眾發現，立即向楊梅警分局通報。所幸老翁記得自己的姓名，讓員警得以順利查到他的身分，後續警方已通知里長與老翁妻子到場將老翁平安帶返家。
草湳派出所表示，29日晚間熱心民眾帶著迷途老翁至派出所尋求協助，警員詹勳成、廖崑宏及實務訓練生曾敬富、李奕螢隨即上前關心。經警方耐心詢問，老翁說自己住在觀音，當日上午11時許獨自騎乘機車外出購買生活用品，購物後卻因不熟悉路況而迷失方向，一路騎至楊梅區，直到晚間遭熱心民眾發現異狀並通報警方。由於老翁疑似有輕微失智症狀，僅能記得自己的姓名，員警便以其姓名運用警政系統調閱相關資料，多方比對後，終於聯繫上老翁的妻子。老翁妻子向警方表示，白天因外出種田，直到晚間返家後才發現丈夫遲遲未歸，焦急之餘便向里長尋求協助，沒想到此時接獲警方來電，得知丈夫人在楊梅，懸著的心才終於放下。得知消息後，熱心里長也立即陪同家屬前來，將老翁平安帶返家。
楊梅分局呼籲，家中如有年長者或失智長輩，外出時應盡量有人陪同，並可於衣物或隨身物品標註姓名及聯絡方式，或配戴識別手鍊，以利迷途時能迅速確認身分、聯繫家屬。警方也提醒民眾，如發現疑似迷途長者，可主動關懷並立即通報警方，共同守護長輩安全，讓長者平安返家。
本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音老翁外出購物迷航到楊梅 警民伸援化解驚魂
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