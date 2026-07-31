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靠太近？蘆竹南竹路汽機車擦撞 騎士重心不穩慘摔

桃園電子報／ 桃園電子報

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85歲莊姓老翁駕駛自小客車行經該路段時，與同向右側、由35歲陳姓男子騎乘的機車發生擦撞。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區南竹路三段昨(30)日下午16時30分許發生一起驚險的車禍，85歲莊姓老翁駕駛自小客車行經該路段時，與同向右側、由35歲陳姓男子騎乘的機車發生擦撞，騎士一度想靠平衡感穩住車身，仍因重心不穩人車倒地，所幸並未被捲進車底。蘆竹警分局表示，該起事故造成騎士受到輕傷，沒有生命危險。

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騎士一度想靠平衡感穩住車身，仍因重心不穩人車倒地，所幸並未被捲進車底。圖：讀者提供

根據網友在Threads分享的行車紀錄器影像可以看到，原本騎在偏右側的騎士疑似想往中間靠，結果與左邊同向的汽車靠太近，雙方發生擦撞。蘆竹分局表示，當時汽機車均沿南竹路三段往大竹方向行駛，疑因駕駛不慎，致自小客車右側車身與機車左側發生擦撞，機車騎士當場倒地。所幸騎士僅受輕傷，無生命危險。經警方於現場實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

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自小客車右側車身與機車左側發生擦撞。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛人行駛於道路時應注意前方路況，切勿任意變換車道或貼近行駛，並請務必保持安全間距，以維護自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：靠太近？蘆竹南竹路汽機車擦撞 騎士重心不穩慘摔

騎士 機車 車禍

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