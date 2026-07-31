高雄社區大樓傳命案！南非籍住戶大廳滑手機不動 保全察看驚覺已死

高雄市苓雅區中華四路某社區大樓今天上午發生死亡案件，65歲南非籍男子陳屍大樓大廳。警方初步調查，男子疑似先服用藥物後，坐在大廳滑手機，大樓保全員察覺他1小時沒動靜，上前察看，驚覺他已無呼吸心跳。警消到場確認男子明顯死亡，初步排除外力介入，詳細死因仍待檢察官相驗釐清。

警方表示，今天上午8時16分，接獲通報，指苓雅區中華四路某大樓有人猝死大廳。經了解，死者為65歲南非籍男子，是大樓住戶。

據悉，男子當天清晨6時許，先在大樓中庭滑手機，隨後走到大廳椅子坐下。保全巡邏時曾注意到男子獨自坐在椅子上，未見異狀，但1個多小時後，男子仍維持同一姿勢、一動也不動，上前查看，才發現他沒呼吸心跳，立即報警求助。

警、消趕抵現場後，確認男子已明顯死亡。據了解，男子並無外傷，曾服用過藥物，警方排除外力介入，全案已報請檢察官相驗釐清死因。

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