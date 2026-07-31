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影／砂石車右轉內輪差釀禍 高雄林園今早雙載機車遭輾…1死1傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市林園區今天上午發生死亡車禍。1輛砂石車右轉時疑因內輪差擦撞機車，造成機車騎士及後座乘客倒地，機車後座78歲賴姓婦人不及爬起，遭砂石車後輪輾死。全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

警方表示，今天上午8時44分接獲報案，指林園區鳳林路與沿海路口發生交通事故，立即派遣林園派出所及交通分隊員警到場處理並疏導交通。

警方調查，39歲林姓男子駕駛砂石車沿鳳林路由北往南行駛，在路口要右轉沿海路，與同向騎士張姓男子（69歲）的機車擦撞。

據了解，當時砂石車與機車原本都停紅燈，綠燈起步後，機車直行準備前往待轉區二段式左轉，砂石車右轉時疑因內輪差擦撞機車，導致張姓男騎士及78歲賴姓賴婦倒地，賴婦遭砂石車輾過，當場失去生命跡象，張男則多處擦挫傷。

警方指出，砂石車司機林男及機車騎士張男經酒測，無酒精反應，確實肇事責任及事故原因由交通警察大隊進一步鑑定。

警方呼籲，大型車駕駛轉彎或變換車道時，務必確認視線死角及周遭車流，機車騎士行經大型車旁也應保持安全距離，避免進入內輪差及視線死角範圍，以降低事故發生風險。

林姓男子駕駛砂石車右轉擦撞機車，造成機車騎士與後座乘客1死1傷。記者林保光／翻攝
林姓男子駕駛砂石車右轉擦撞機車，造成機車騎士與後座乘客1死1傷。記者林保光／翻攝

砂石車 高雄 砂石 車禍

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