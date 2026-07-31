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清潔隊員酒駕垃圾車追撞前車 南澳公所：調離現職將議處
宜蘭縣南澳鄉公所一名漢姓清潔隊員昨天駕駛垃圾車執行勤務時，追撞前方自小客車。員警到場處理，聞到散發酒氣，對漢男實施酒測，酒測值達每公升0.36毫克，依公共危險罪嫌送辦；南澳鄉公所已將他調離現職，將議處。
45歲漢姓男子在南澳鄉公所清潔隊任職，昨天駕駛公務垃圾車要載運垃圾到五結鄉利澤焚化爐，上午10時許行經蘇澳蘇港路與新興巷口時，沒有注意到車前狀況，發生追撞，幸好兩車都沒人受傷。
蘇澳警分局獲報派員到場處理，警員站在漢姓男子身旁就聞到一陣酒氣，對漢男施以酒測，發現每公升0.36毫克已超標，警詢後依照公共危險罪移送宜蘭地檢署偵辦。
警方呼籲，酒後駕車嚴重危害公共安全，切勿心存僥倖以身試法，針對不法行為，警方必將全力偵破、絕不寬貸，以維護社會治安。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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