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影／高雄巨蛋BMW左轉失控釀2傷 警方科技執法設備也遭殃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區漢神巨蛋購物廣場前昨天深夜發生自撞車禍，1輛BMW轎車左轉後失控撞上分隔島，警方設置的太陽能科技執法設備也遭撞倒損毀。車上2名男子受傷，開車的王姓男子也將面臨科技執法設備高額賠償。確實肇事原因由警方釐清。

左營警分局表示，昨天晚間11時許，28歲王姓男子駕駛BMW轎車，由高雄市左營區新庄仔路左轉博愛二路後，突然轎車失控，瞬間撞向分隔島，將警方設在分隔島上的科技執法設備撞倒，占據2車道，一度造成交通受阻。

警方據報發生交通事故，立即派員到場處理，發現2王姓男子駕駛藍色BMW轎車，載23歲張姓男子，2人分別擦挫傷，無生命危險。

警方表示，員警對王男酒測，酒測值為零，另對他做毒品唾液快篩，結果也呈陰性，警方隨後通知交通警察大隊及環保局到場協助排除障礙物，不久排除橫倒在車道的科技執法設備及障礙物，王男也找拖吊車拖離轎車，交通才恢復通行。

左營警分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時應減速慢行，並注意車輛操控狀況，避免因操作不當釀成事故，維護自身及其他用路人安全。

BMW轎車在高雄巨蛋前撞分隔島，科技執法設備也遭撞倒。記者林保光／翻攝
BMW轎車在高雄巨蛋前撞分隔島，科技執法設備也遭撞倒。記者林保光／翻攝

BMW轎車在高雄巨蛋前撞分隔島，科技執法設備也遭撞倒。記者林保光／翻攝
BMW轎車在高雄巨蛋前撞分隔島，科技執法設備也遭撞倒。記者林保光／翻攝

BMW 失控 高雄

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