苗縣台1線造橋段休旅車撞斷號誌桿 77歲女駕駛命危搶救

苗栗縣台1線造橋鄉南下路段，30日下午3點多，發生一輛休旅車失控衝撞號誌燈桿的交通事故，汽車撞得嚴重變形，卡在外側護欄邊，77歲周姓女駕駛受重創命危，事故原因有待警方調查釐清。

苗栗縣消防局勤務中心昨午3點26分許，接獲報案指台1線105K造橋鄉南下路段，發生車禍，有人受困車內，派遣造橋分隊、後龍分隊人車前往救援。消防人員到場，發現肇事車輛卡在外側護欄邊，車體嚴重變形，車內有女性駕駛1人，經使用破壞器材將救出，駕駛傷重失去意識，送醫搶救發現其右側腦出血、頸椎骨折，傷情相當危急。

警方初步調查，周婦自行開休旅車行經台1線南下105K處附近，疑似過彎失控，整輛車翻覆在路邊，強烈撞擊力道將路燈、號誌燈也撞斷；由於周婦家住附近，平常身體還不錯，常常開車到處遊玩，未料到就在離家不遠處發生意外，車子行駛事故地點時，不明原因突偏移車道，自撞外側路肩的閃黃燈桿，詳細事故原因有待進一步調查釐清。

肇事車輛撞斷燈桿卡在外側護欄邊，車身嚴重變形，車輛零件碎片散落一地。圖／民眾提供

消防救難人員經使用破壞器材將周婦救出，但她傷重失去意識，送醫搶救發現右側腦出血、頸椎骨折，傷情相當危急。圖／民眾提供