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台東縣府涉圖利度假村開發…農業處長20萬交保、限制住居

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>地方法院昨審道路拓寬工程涉弊案羈押庭，裁定縣府<a href='/search/tagging/2/農業處' rel='農業處' data-rel='/2/228040' class='tag'><strong>農業處</strong></a>許姓處長、前蔡姓科長分別以20萬元、10萬元<a href='/search/tagging/2/交保' rel='交保' data-rel='/2/250776' class='tag'><strong>交保</strong></a>，並限制住居、定期至派出所報到及接受科技設備監控等。記者尤聰光／攝影
台東地方法院昨審道路拓寬工程涉弊案羈押庭，裁定縣府農業處許姓處長、前蔡姓科長分別以20萬元、10萬元交保，並限制住居、定期至派出所報到及接受科技設備監控等。記者尤聰光／攝影

台東縣議員林參天今年五月質詢期間指控縣府圖利度假村開發案，檢調前天發動搜索，帶回涉案人員漏夜偵訊，農業處許姓處長及前蔡姓科長昨天上午聲押，事後分別以廿萬元及十萬元交保，限制住居，限制出境、出海八個月，並接受科技設備監控及定期向派出所報到。另外，黃姓副處長十五萬元交保、王姓及張姓被告各以五萬元交保候傳。

縣府表示尊重司法調查，將配合提供資料釐清案情。縣府一向重視廉能與行政透明，相信同仁清白，盼盡速還原事實真相。議長吳秀華相信司法會秉持中立、公正原則，也相信縣府相關單位均依照法令及專業辦理行政作業。

議員林參天在質詢時指縣府疑投入公帑替特定度假村開闢聯外道，將三公尺寬農路拓至十五公尺，並施作大型擋土設施，質疑道路沿線僅少數住戶，拓寬工程恐與度假村後續開發有關。林隨後向調查站檢舉，檢方日前持法院搜索票至相關人員住處及辦公處所搜索，漏夜約談多名涉案人員，認定許姓處長、蔡姓前科長涉犯違背職務圖利罪、違反水土保持法致生水土流失未遂罪，以及侵占國有土地罪。

法院指出，兩名被告均否認犯罪，但依相關證據認定嫌疑重大，考量重罪可能有逃亡疑慮，故聲請羈押，不過審酌兩人住處及辦公處所均遭搜索，證物多已扣案，因此依比例原則及人權保障，改採交保及其他強制處分。

裁定內容指，許姓處長及蔡姓前科長均限制住居，許每周五晚間七時前須至南王派出所報到；蔡至馬蘭派出所報到，不得接觸本案相關證人及其他被告。

農業處 交保 台東 圖利 聲押

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