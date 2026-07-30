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苗縣泰安山區維修步道 男子離奇失聯3天搜尋中

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣泰安鄉68歲吳姓男子28日前往象鼻部落山區維修步道，期間告知同行人員要前往車上拿取物品，卻自此失聯下落不明，警消獲報後展開搜尋，今天已第3天仍無音訊。

苗栗縣消防局28日晚間近6時許接獲報案，一名男子在泰安鄉千兩山附近進行步道維修工作，下午自行下山後失聯。

消防局第五救災救護大隊當天晚間即會同警方、義消及部落民眾展開搜索，隔天一早再度集結消防、義消、山青、警方及家屬進入山區，大隊也派出無人機協助空中搜索仍未尋獲。

國民黨籍苗栗縣議員劉美蘭今天告訴中央社，吳男是象鼻部落族人，步道年久且歷經風災多處損毀，吳男便與族人自發性前往維修，當天中午過後，吳男告知同伴要去車上拿東西，但直到傍晚都未再現身，同伴前往吳男停放車輛處查看，發現車子還在，人卻不見蹤影、也聯繫不上，只好報請消防隊、警方協尋。

劉美蘭說，步道位處偏僻山區，傍晚開始就會起霧，不利搜尋，今天搜救進入第3天仍渺無音訊，家屬、族人都心急如焚，也按照部落習俗向祖靈祈求，希望盡快能有好消息。

消防局指出，搜救人員自28日夜間起持續沿千兩山附近步道搜索，並利用無人機及繩索垂降擴大搜索範圍，截至目前尚未尋獲吳男，將持續進行搜索。

失聯 步道 苗栗縣

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