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苗縣台1線轎車撞斷電桿翻覆 7旬女駕駛重傷

中央社／ 苗栗縣30日電

苗栗縣台1線造橋路段下午發生自小客車自撞電桿後側翻事故，77歲周姓女駕駛一度受困且呈現OHCA，經消防人員搶救脫困送醫後恢復心跳，事故原因待由警方調查釐清。

苗栗縣消防局表示，下午3時26分接獲台1線105K造橋鄉流星花園附近車禍救護案件，立即出動人車趕往救援，現場為1輛自小客自撞電線桿後側翻，1名女駕駛受困，經確認台電斷電後，使用破壞器材破壞車體搶救傷者。

搶救人員在救援過程中，發現事故車輛引擎室疑因撞擊後起火，緊急布水線撲滅，並將呈現OHCA（到院前心肺功能停止）的女駕駛救出，送往為恭醫院。

事故現場位於台1線105公里南下路段，周女駕駛的自小客車猛力衝撞電桿及號誌桿並瞬間側翻卡在水泥護欄上，電桿、號誌桿斷裂，車體嚴重扭曲變形、零件四散。

警方初步調查，女駕駛為77歲周姓婦人，經送醫搶救後恢復心跳，轉加護病房治療中，事故發生原因仍待進一步釐清。

苗栗 流星花園 苗栗縣

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