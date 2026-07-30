苗縣台1線轎車撞斷電桿翻覆 7旬女駕駛重傷

國道連兩天發生疑因使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。國道3號南投路段今天上午發生保時捷休旅車撞上正在執勤的施工緩撞車，32歲張姓駕駛向警方表示當時有開啟自動輔助駕駛系統，但疑因未注意車前狀況釀禍。雖然無人受傷，但施工緩撞車維修費預估高達180萬元。

2026-07-30 16:15