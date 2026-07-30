台鐵司機員在七堵調車場盥洗室猝死 檢警相驗死因出爐

台鐵45歲鄭姓司機員昨天晚間駕駛莒光號列車返回七堵站後，在七堵調車場休息室備勤，深夜被同仁發現在盥洗室昏倒，緊急送醫搶救到今天凌晨1時45分宣告不治，警方勘驗現場無外力介入，下午報請檢方相驗，死因為酸血症引發心血管疾病，已開立死亡證明書給家屬。

基隆市消防局指出，七堵機務段人員發現鄭男倒在盥洗室昏迷，趕緊報案，消防人員到場施以心肺復甦術急救，但到院前心肺功能停止。基隆長庚醫院搶救到今天凌晨1時45分宣告不治。

鐵路警察局七堵派出勘驗休息室內外，未發現打鬥跡象，鄭男無明顯外傷，認為沒有外力因素。下午在基隆長庚醫院相驗，鄭家家屬到場，死因為酸血症引發心血管疾病，沒有外力因素，已開立死亡證明書給家屬處理後事。