快訊

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

是否靠近台灣？強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝關鍵時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

保時捷車頭全毀竟無人傷 緩撞車「捨身吸撞」180萬元代價曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道連兩天發生疑因使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。國道3號南投路段今天上午發生保時捷休旅車撞上正在執勤的施工緩撞車，32歲張姓駕駛向警方表示當時有開啟自動輔助駕駛系統，但疑因未注意車前狀況釀禍。雖然無人受傷，但施工緩撞車維修費預估高達180萬元。

警方表示，今天上午9時24分，32歲張姓男子駕駛保時捷Cayenne休旅車，行經國道3號北向230.1公里南投路段內側車道時，追撞由53歲張姓男子駕駛、隸屬交通部高速公路局南投工務段、正在執行勤務的施工緩撞車。

事故造成保時捷車頭幾乎全毀，引擎蓋掀起、前保桿脫落，車頭零件散落路面；施工緩撞車後方吸能裝置也遭猛烈撞擊，車尾凹陷變形。警方獲報到場處理，事故於上午10時排除，恢復通車，兩名駕駛酒測值均為0，也都沒有受傷。

張姓駕駛向警方供稱，事發時有使用車輛自動輔助駕駛系統，但因來不及反應而撞上前方施工緩撞車。警方初步研判，事故疑因未注意車前狀況所致，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

據了解，這已是國道連續兩天發生疑似使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。昨天國道6號國姓路段一輛福特轎車撞上施工緩撞車，今天國道3號南投路段又發生保時捷追撞事故，引發外界討論駕駛人對輔助駕駛功能的使用與認知。

緩撞車後方裝設吸能緩撞設備，主要功能是在遭後方車輛追撞時吸收撞擊能量，降低施工人員及駕駛傷亡風險，今天雖兩車受損嚴重，但無人受傷，也顯示緩撞設備發揮保護效果，但光是緩撞車修理費用就要180萬元。

國道七隊提醒，用路人應全程保持專注駕駛，自動輔助駕駛僅屬輔助功能，無法取代駕駛人判斷，也無法因應所有突發狀況，駕駛仍須隨時注意前方車況並準備接管車輛；若因未注意車前狀況肇事，造成他人重傷或死亡，仍可能面臨吊扣或吊銷駕照等處分。

保時捷休旅車行經國道3號南投路段時，疑未注意車前狀況，追撞正在執勤的施工緩撞車，車頭嚴重毀損。圖／警方提供
保時捷休旅車行經國道3號南投路段時，疑未注意車前狀況，追撞正在執勤的施工緩撞車，車頭嚴重毀損。圖／警方提供

白色保時捷追撞緩撞車，車頭幾乎全毀、零件散落一地。圖／警方提供
白色保時捷追撞緩撞車，車頭幾乎全毀、零件散落一地。圖／警方提供

國道 保時捷 南投

延伸閱讀

2500萬勞斯萊斯追撞39萬Honda重機 豪車破相保桿受損、水箱破裂

影／國道10號鼎金段驚魂 半聯結車大型機具掉落砸中3車

台16線3死4傷最詭異疑點曝光！ 71歲翁駕車一路衝「幾乎沒煞車」

中市廂型車路口追撞肇事 3車橫在路口交通停頓

相關新聞

保時捷車頭全毀竟無人傷 緩撞車「捨身吸撞」180萬元代價曝光

國道連兩天發生疑因使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。國道3號南投路段今天上午發生保時捷休旅車撞上正在執勤的施工緩撞車，32歲張姓駕駛向警方表示當時有開啟自動輔助駕駛系統，但疑因未注意車前狀況釀禍。雖然無人受傷，但施工緩撞車維修費預估高達180萬元。

新竹街頭警匪追逐！毒品通緝犯開賓士狂飆 撞歪紅綠燈遭圍捕

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿，車頭嚴重潰縮毀損，江男當場被警逮捕送醫，全案依毒品罪嫌送辦。

車靠太近？三峽男擲榔頭砸車 警火速逮人

新北市三峽區本月29日上午發生一起持榔頭砸車案件，許姓男子疑因見一輛自小客車加速駛近，竟涉嫌持手中榔頭朝車輛丟擲，造成車窗玻璃破裂、車輛受損，受害駕駛人也受到驚嚇。三峽警分局獲報後立即成立專案小組展開調查，歷經監視器影像比對及追查，今天上午順利拘提涉案的許姓男子到案，警詢後今依恐嚇及毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

影／夜唱酒駕雙載自撞路旁水泥護欄 23歲女騎士、19歲女友人雙雙喪命

屏東縣今年7月車禍死亡釀單月新高，統計至26日釀15死。23歲劉女騎機車載著朋友19歲的朱女，兩人在KTV夜唱結束後，返家途中，在恆春鎮仁壽里屏151線6.4公里處，自撞水泥護欄，兩人送醫不治，劉女經抽血檢測，酒精濃度換算為每公升1.25毫克。

高雄「殯葬皇帝」孫女遭追蹤 車底發現定位器報警動機不明

高雄市1名30歲簡姓女子驚覺休旅車底盤遭人安裝GPS定位器，擔心行蹤遭人掌握，向警方報案。據了解，簡女的祖父生前在高雄殯葬業占一席之地，警方據報，朝妨害秘密方向查辦，並釐清定位器來源及安裝者身分。

台東金針山火燒車 警消急馳救援幸無傷亡

台東縣太麻里鄉往金針山的東65線4.3公里處，今天中午發生火燒車事故，猛烈火勢伴隨濃濃黑煙直竄天際，住在香蘭村的義消遠在香蘭橋附近就看見濃煙，立即趕往現場投入救援，所幸火勢迅速獲得控制，未造成人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。