保時捷車頭全毀竟無人傷 緩撞車「捨身吸撞」180萬元代價曝光

國道連兩天發生疑因使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。國道3號南投路段今天上午發生保時捷休旅車撞上正在執勤的施工緩撞車，32歲張姓駕駛向警方表示當時有開啟自動輔助駕駛系統，但疑因未注意車前狀況釀禍。雖然無人受傷，但施工緩撞車維修費預估高達180萬元。

警方表示，今天上午9時24分，32歲張姓男子駕駛保時捷Cayenne休旅車，行經國道3號北向230.1公里南投路段內側車道時，追撞由53歲張姓男子駕駛、隸屬交通部高速公路局南投工務段、正在執行勤務的施工緩撞車。

事故造成保時捷車頭幾乎全毀，引擎蓋掀起、前保桿脫落，車頭零件散落路面；施工緩撞車後方吸能裝置也遭猛烈撞擊，車尾凹陷變形。警方獲報到場處理，事故於上午10時排除，恢復通車，兩名駕駛酒測值均為0，也都沒有受傷。

張姓駕駛向警方供稱，事發時有使用車輛自動輔助駕駛系統，但因來不及反應而撞上前方施工緩撞車。警方初步研判，事故疑因未注意車前狀況所致，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

據了解，這已是國道連續兩天發生疑似使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。昨天國道6號國姓路段一輛福特轎車撞上施工緩撞車，今天國道3號南投路段又發生保時捷追撞事故，引發外界討論駕駛人對輔助駕駛功能的使用與認知。

緩撞車後方裝設吸能緩撞設備，主要功能是在遭後方車輛追撞時吸收撞擊能量，降低施工人員及駕駛傷亡風險，今天雖兩車受損嚴重，但無人受傷，也顯示緩撞設備發揮保護效果，但光是緩撞車修理費用就要180萬元。

國道七隊提醒，用路人應全程保持專注駕駛，自動輔助駕駛僅屬輔助功能，無法取代駕駛人判斷，也無法因應所有突發狀況，駕駛仍須隨時注意前方車況並準備接管車輛；若因未注意車前狀況肇事，造成他人重傷或死亡，仍可能面臨吊扣或吊銷駕照等處分。

保時捷休旅車行經國道3號南投路段時，疑未注意車前狀況，追撞正在執勤的施工緩撞車，車頭嚴重毀損。圖／警方提供