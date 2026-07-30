快訊

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

台積電洩密案定讞！前工程師陳力銘判關10年 陳韋傑不認罪判關6年

是否靠近台灣？強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝關鍵時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹街頭警匪追逐！毒品通緝犯開賓士狂飆 撞歪紅綠燈遭圍捕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿，車頭嚴重潰縮毀損，江男當場被警逮捕送醫，全案依毒品罪嫌送辦。

據了解，新竹市警察局第二分局東門派出所接獲線報，指稱毒品通緝犯江姓男駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士車於轄區內流竄，且涉有毒駕情事。

今天下午2時許，東門所警員執行勤務時，於轄內發現該輛可疑賓士車，立即上前攔查。不料江男見警攔檢，竟踩油門拒檢逃逸，並在市區道路一路危險駕駛狂飆。員警見狀隨即通報勤務指揮中心，調派文華、東勢等派出所線上警力展開圍捕。

江男一路狂竄至中央路與東大路口時，因車速過快失控，直接撞上路口號誌燈桿。強大撞擊力道導致賓士車頭左側嚴重凹陷毀損，號誌燈桿也遭撞擊歪斜。支援警力迅速湧上圍捕，當場將受困車內、受有輕傷的江男逮捕，並在其身上起獲2支電子煙，目前已送檢驗。

警方調查，當時賓士車上另有兩名乘客，事故發生後趁亂下車分頭逃竄，警方圍捕人員隨即在周邊區域展開搜捕，順利尋獲其中一名鍾姓嫌犯。江男因自撞輕傷，目前由警方戒護治療中，警方將持續追查逃逸嫌犯到案，並向上溯源毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影
38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影
38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影
38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿。記者黃羿馨／攝影

通緝 毒品 紅綠燈 賓士 警察

延伸閱讀

車靠太近？三峽男擲榔頭砸車 警火速逮人

中市廂型車路口追撞肇事 3車橫在路口交通停頓

台16線3死4傷最詭異疑點曝光！ 71歲翁駕車一路衝「幾乎沒煞車」

越籍男桃園搭客運掉名表急壞 大園警暖心尋回獲大讚

相關新聞

保時捷車頭全毀竟無人傷 緩撞車「捨身吸撞」180萬元代價曝光

國道連兩天發生疑因使用自動輔助駕駛追撞施工緩撞車事故。國道3號南投路段今天上午發生保時捷休旅車撞上正在執勤的施工緩撞車，32歲張姓駕駛向警方表示當時有開啟自動輔助駕駛系統，但疑因未注意車前狀況釀禍。雖然無人受傷，但施工緩撞車維修費預估高達180萬元。

新竹街頭警匪追逐！毒品通緝犯開賓士狂飆 撞歪紅綠燈遭圍捕

38歲江男因毒品案遭通緝，今下午2時許駕駛懸掛報廢車牌的黑色賓士轎車，在新竹市區竄逃，警方鎖定攔查，江男竟拒檢加速逃逸，最後在中央路與東大路口失控自撞號誌燈桿，車頭嚴重潰縮毀損，江男當場被警逮捕送醫，全案依毒品罪嫌送辦。

車靠太近？三峽男擲榔頭砸車 警火速逮人

新北市三峽區本月29日上午發生一起持榔頭砸車案件，許姓男子疑因見一輛自小客車加速駛近，竟涉嫌持手中榔頭朝車輛丟擲，造成車窗玻璃破裂、車輛受損，受害駕駛人也受到驚嚇。三峽警分局獲報後立即成立專案小組展開調查，歷經監視器影像比對及追查，今天上午順利拘提涉案的許姓男子到案，警詢後今依恐嚇及毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

影／夜唱酒駕雙載自撞路旁水泥護欄 23歲女騎士、19歲女友人雙雙喪命

屏東縣今年7月車禍死亡釀單月新高，統計至26日釀15死。23歲劉女騎機車載著朋友19歲的朱女，兩人在KTV夜唱結束後，返家途中，在恆春鎮仁壽里屏151線6.4公里處，自撞水泥護欄，兩人送醫不治，劉女經抽血檢測，酒精濃度換算為每公升1.25毫克。

高雄「殯葬皇帝」孫女遭追蹤 車底發現定位器報警動機不明

高雄市1名30歲簡姓女子驚覺休旅車底盤遭人安裝GPS定位器，擔心行蹤遭人掌握，向警方報案。據了解，簡女的祖父生前在高雄殯葬業占一席之地，警方據報，朝妨害秘密方向查辦，並釐清定位器來源及安裝者身分。

台東金針山火燒車 警消急馳救援幸無傷亡

台東縣太麻里鄉往金針山的東65線4.3公里處，今天中午發生火燒車事故，猛烈火勢伴隨濃濃黑煙直竄天際，住在香蘭村的義消遠在香蘭橋附近就看見濃煙，立即趕往現場投入救援，所幸火勢迅速獲得控制，未造成人員傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。