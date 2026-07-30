恆春清潔員摔落垃圾車亡 鎮公所檢討安全措施

屏東縣恆春鎮清潔隊員施姓男子日前站立於垃圾車後車斗，沿大光路執行垃圾收運作業，不明原因摔落致腦部損傷死亡。家屬盼釐清事故原因；恆春鎮公所表示，將檢討安全措施。

屏東縣政府警察局恆春分局今天說明，20日上午7時30分許，恆春鎮公所清潔隊員42歲周姓男子駕駛垃圾車，附載站立於後車斗隨車作業人員41歲施男，途中施男不慎摔落道路致頭部重創，由救護車送往恆春旅遊醫院救治，因傷勢惡化轉院至高雄長庚醫院，23日拔管離世。

警方對周姓駕駛實施酒測，酒測值為0.00mg/l無酒精反應，後續檢察官於24日相驗，施男死因為頭部外傷引起創傷性腦損傷。

施男家屬在網路發文表示，若有完善安全防護措施結果可能不同，盼相關單位調查事故原因，檢視安全措施是否足夠，避免悲劇再次發生。

屏東縣政府勞動暨青年事務處表示，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心已於21日派員實施檢查，並令恆春鎮公所立即停工改善，並於改善完成後得向該署提出復工申請。勞青處已派職災勞工個案主動服務人員提供職災相關權益協處。

對此，恆春鎮長尤史經表示，目前調查中，該負責任部分會負責，對家屬從優補償。事故當天因為要清運垃圾子車，要把護欄拿起才能操作，處理不完善讓清潔隊員犧牲，將進行檢討，給家屬圓滿交待。未來若護欄拆除，也許加裝安全帶，加強安全措拖。

屏東縣政府環保局表示，最重視清潔隊員安全，除平時宣導及訓練，未來會加強督導各鄉鎮市公所清潔隊員安全防護。此外，縣府社會處將派員介入關懷該罹難清潔隊員家屬，並予以生活協助。