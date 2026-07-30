車靠太近？三峽男擲榔頭砸車 警火速逮人

新北市三峽區本月29日上午發生一起持榔頭砸車案件，許姓男子疑因見一輛自小客車加速駛近，竟涉嫌持手中榔頭朝車輛丟擲，造成車窗玻璃破裂、車輛受損，受害駕駛人也受到驚嚇。三峽警分局獲報後立即成立專案小組展開調查，歷經監視器影像比對及追查，今天上午順利拘提涉案的許姓男子到案，警詢後今依恐嚇及毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警方表示，29日上午11時9分接獲110報案，報案人指出，當時駕駛自小客車行經三峽區三樹路98巷9號前時，突然遭一名身分不明男子持榔頭丟擲，榔頭擊中車輛後留置於車上，造成車輛受損。駕駛隨即將車輛駛至前方安全處所停放並報警處理，警方到場後查扣作案榔頭1支，並立即展開調查。

經專案小組調閱周邊監視器影像，逐一比對犯嫌衣著特徵及相關車輛動線後，查出涉嫌犯案者為許姓男子（28歲），據警方調查，案發當天由蕭姓男子騎機車搭載許嫌前往三樹路98巷協助搬運冷氣，許嫌手持施工用榔頭時，見被害人駕駛黑色自小客車加速駛近，竟朝車輛投擲榔頭，擊破車輛左後座車窗玻璃，造成駕駛人驚嚇，所幸未造成人員傷亡。

警方持續追查相關事證後，今天上午11時30分前往鶯歌區高職西街一處民宅拘提許嫌到案。警詢後，全案依恐嚇及毀損等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

三峽警分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜、理性處理，切勿因一時情緒失控而訴諸暴力，以免觸法並危害他人生命、身體及財產安全。

新北市三峽區昨驚傳街頭丟擲榔頭砸車案，許姓男子（坐機車後座者）涉嫌持榔頭砸車，警方以車尋人今迅速拘提到案依法送辦。記者王長鼎／翻攝