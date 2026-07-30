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影／夜唱酒駕雙載自撞路旁水泥護欄 23歲女騎士、19歲女友人雙雙喪命

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣今年7月車禍死亡釀單月新高，統計至26日釀15死。23歲劉女騎機車載著朋友19歲的朱女，兩人在KTV夜唱結束後，返家途中，在恆春鎮仁壽里屏151線6.4公里處，自撞水泥護欄，兩人送醫不治，劉女經抽血檢測，酒精濃度換算為每公升1.25毫克。

警方在本月21日凌晨3點後接獲報案，在恆春鎮仁壽里屏151線6.4公里田埂道路，2女倒臥在地。警方調查，23歲劉女騎機車載友人19歲朱女，沿屏151線仁保路段南向北行駛，自撞路旁水泥護欄，劉女送往恆春旅遊醫院急救、朱女送往恆春南門醫院急救，2人在當天5時許宣告不治。

機車騎士劉女經抽血檢測，酒精濃度值251mg/dl（換算呼氣酒測值約為1.25mg/L），超過法定標準。

據了解，兩人先前在KTV唱歌，結束夜唱返回家途中發生車禍。警方呼籲，酒後不開車，應搭乘計程車或請親友接送，恆警將持續加強酒駕違規取締，維護用路人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供
屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供

屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供
屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供

屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供
屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供

屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供
屏東縣恆春分局轄內本月21日凌晨3時發生兩女雙載酒駕自撞路旁水泥護欄，兩人送醫不治。圖／警方提供

酒駕 自撞 騎士 屏東 機車

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