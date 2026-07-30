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高雄「殯葬皇帝」孫女遭追蹤 車底發現定位器報警動機不明
高雄市1名30歲簡姓女子驚覺休旅車底盤遭人安裝GPS定位器，擔心行蹤遭人掌握，向警方報案。據了解，簡女的祖父生前在高雄殯葬業占一席之地，警方據報，朝妨害秘密方向查辦，並釐清定位器來源及安裝者身分。
高雄市警察局仁武分局今天表示，昨天下午4時許，簡姓女子報案，稱她為休旅車車體美容時，發現車輛底盤遭人安裝定位器，因此提出妨害秘密告訴，警方採證，並調閱相關監視器及資料，全案依法積極偵辦中。
據了解，簡女的祖父和父親都在高雄殯葬業占一席之地，早年祖父被稱以「搶屍體」起家，經營禮儀社、花店，為了擴展版圖，涉暴力壟斷高雄殯葬市場，還被掛上「殯葬皇帝」稱呼，後來被警方提報流氓及治平對象，2023年10月因病去世。
簡女日前接獲友人提醒，懷疑可能遭人跟蹤，昨天為愛車車體美容時，檢查車輛底盤，竟發現一枚疑似GPS定位器，便向警方報案，希望查明是誰裝定位器和背後動機。
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