台東金針山火燒車 警消急馳救援幸無傷亡

台東縣太麻里鄉往金針山的東65線4.3公里處，今天中午發生火燒車事故，猛烈火勢伴隨濃濃黑煙直竄天際，住在香蘭村的義消遠在香蘭橋附近就看見濃煙，立即趕往現場投入救援，所幸火勢迅速獲得控制，未造成人員傷亡。

消防局獲報後，立即派遣消防人車前往搶救，抵達時整輛車已陷入火海，消防人員迅速布線灌救，很快便將火勢撲滅，避免延燒周邊山區植被。警方也到場協助交通管制與疏導，維護往返金針山車輛安全。

據了解，火勢撲滅後，消防人員清查發現車內並無人員，也未發現有人受困或受傷。警方後續將依據車牌資料聯繫車主，釐清事發經過及確認駕駛人身分。

至於車輛起火原因，仍有待消防火災調查人員及相關單位進一步鑑識釐清，全案仍在調查中。