紅線違停遇警盤查　三重男猛催油門險衝撞員警妨害公務起訴

新北市三重區一名何姓男子今年4日13日深夜搭乘嚴姓友人所駕駛的汽車，因紅線違停在三重區某路口遭3名派出所員警盤查。不料坐在副駕駛座的何男竟趁嚴男下車接受警方盤查時，佯稱拿證件試圖移往駕駛座，操作排檔桿並重踩油門企圖衝撞員警脫逃，所幸因打入空檔而未遂，新北地檢署依妨害公務罪嫌將何男起訴，嚴男則另案偵辦中。

由於前年9月才剛發生女毒蟲陳嘉瑩深夜吸毒後開車上路，遇土城警分局清水派出所長劉宗鑫盤查卻拒檢駕車逃逸，以至劉員遭陳女一路蛇行、拖行，最後撞上路旁施工護欄慘死。這次三重警分局厚德派出所3警，雖僥倖未讓何男排入D檔前行，但當下何男已重踩油門發出轟然巨響，若真排入D檔向前猛衝，勢必員警造成重大傷亡。

檢警調查，何、嚴2人是在當天深夜11時30分許為警盤查，原本駕車的嚴男應員警要求下車後，由陳姓及黃姓員警帶往不遠處盤查，此時何男見車輛僅由鄭姓員警一人看守，竟趁鄭員欲檢查證件時，佯稱自己證件掉在駕駛座門旁邊，實則操作排檔桿並重踩油門，遭鄭員大聲喝止，陳、黃2警聞聲也趕忙衝至車輛前阻止其離去，並聯手將何男拖出車外制伏。

何男事後辯稱，自己只是要移往駕駛座拿證件，右腳不慎踩到油門，沒有釋放手煞車也沒有打排檔，就遭員警喝止。但鄭員明確指出，當時何男一邊口中囔囔說要拿證件，另一隻手就在打排檔，腳同時重踩油門，但因僅打到空檔，車輛才未向前衝出，加上現場三名員警隨身密錄器均已完整記錄事發過程，檢察官因此未採信何男辯詞將其起訴。