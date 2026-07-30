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影／萬里區野柳漁港男屍死亡多日 排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里野柳漁港的海王星碼頭今天上午發現一具腐爛嚴重的男性屍體，已打撈上岸，警方清查是否為在基隆和平島海邊失蹤昔有「軍火教父」之稱的黃如意。經查死者身上無刺青，與胸前有刺青的黃如意不同，已經排除是黃，死者確切身分及死因，還待進一步清查。

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，17日晚搭計程車從新北林口住處到基隆和平島海邊，18日被民眾發現隨身包包，警方調閱監視器發現走到海邊失蹤，至今尚未尋獲。

今天上午新北市萬里區野柳漁港的海王星碼頭，發現一具腐爛嚴重的男性屍體，已打撈上岸，警方釐清是否為黃如意。死者年紀、身分難辨，死亡已有一段時間，海邊有找到一隻步鞋，身上沒有刺青。金山警分局詢問黃如意家屬，黃的家屬說黃胸前有刺青特徵，警方已排除死者是失蹤的黃如意，確切身分及死因將報請檢方相驗調查。

黃如意下落目前仍未明，警方尚無法確認有無落海，還待進一步協尋。

萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝
萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝

萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝
萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝

萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝
萬里區野柳漁港男屍死亡多日，排除是失蹤昔「軍火教父」黃如意。記者游明煌／翻攝

萬里 野柳 失蹤 黃如意

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