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蜂螫險奪命！嘉市80歲老翁一度無心跳…消防人員44分鐘救回

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。消防局提醒，夏季為蜂類活動旺季，遭蜂螫後若出現呼吸困難、頭暈、全身紅疹等症狀，應立即就醫，切勿輕忽。

嘉市消防局上午7時59分接獲報案，指文化路一處民宅有民眾身體不適，第一大隊第一分隊立即派遣救護車趕往現場。救護人員抵達後，發現80歲男性患者倒臥在住家門前機車旁，已無呼吸心跳，立即實施CPR，並使用AED監測，顯示為無脈電活動（PEA），不建議電擊，隨即以甦醒球（BVM）協助呼吸、施打骨針及兩劑強心針等急救處置，緊急送往嘉義基督教醫院。經持續搶救，患者上午8時44分恢復呼吸心跳。

家屬表示，男子外出時遭蜜蜂螫傷，返家前僅在患處擦藥，之後還接送小朋友外出，沒想到回家後突然身體不適，家人立即撥打119求救，但患者隨即陷入昏迷。消防局指出，目前嘉市依據行政院捕蜂捉蛇為民服務計畫，委託專業技術人員執行除蜂及捕蛇工作，並在東區設置服務據點，提供即時處理。統計今年6、7月已受理並派遣152件除蜂案件。

另外，今年119共受理6起蜂螫傷人案件，其中包括1起OHCA及1起過敏性休克，顯示蜂螫造成重症風險不可輕忽。消防局提醒，遭蜂螫時應立即遠離現場，避免遭蜂群持續攻擊；若毒針仍留在皮膚，可用指甲或卡片輕輕刮除，切勿以手指或鑷子擠壓，以免釋放更多毒液，再以清水及肥皂清洗傷口，並冰敷10至15分鐘減輕腫痛。若出現呼吸困難、意識不清、全身紅疹、頭暈等過敏反應，應立即就醫或撥打119求助，以免延誤治療時機。

嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供
嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供

嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供
嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供

嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供
嘉義市上午傳蜂螫意外，1名80歲老翁遭蜜蜂螫傷，返家時突然失去生命徵象，救護人員到場發現已無呼吸心跳（OHCA），經持續CPR、施打強心針等高級救命術後送醫，成功恢復自主心跳（ROSC）。圖／嘉市消防局提供

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