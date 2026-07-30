越籍男桃園搭客運掉名表急壞 大園警暖心尋回獲大讚

員警迅速聯繫客運公司查找，最終順利找回失物。圖：讀者提供

30歲越南籍阮姓男子日前旅遊期間搭乘客運前往桃園市大園區，下車後才驚覺隨身攜帶的AOLIX名牌手錶遺留在車上。人生地不熟的他，一時不知該向誰求助，只能懷著忐忑的心情走進派出所。所幸員警立即伸出援手，迅速聯繫客運公司查找，最終順利找回失物，也讓這段旅程留下溫暖回憶。

阮男擔心貴重物品遺失，心急如焚之下，只好向警方尋求協助。圖：讀者提供

大園警分局大園派出所表示，阮男日前下午自桃園火車站搭乘桃園客運5040路線前往大園，下車後才發現名牌手錶疑似遺留在車內。由於第一次到桃園旅遊，對周遭環境並不熟悉，加上擔心貴重物品就此遺失，心急如焚之下，只好向警方尋求協助。

警員莊閎州受理後，立即安撫阮男並耐心詢問其搭乘班次、上下車時間及可能遺失地點，並主動聯繫桃園客運總站協助查詢。經客運公司清查後，確認手錶已由司機拾獲並妥善保管。得知消息後，阮男終於放下心中的大石，警方也隨即協助確認領取方式，讓他順利領回失物。

當失而復得的手錶再次戴回手腕，阮男臉上露出欣喜笑容，頻頻向警方及客運公司人員及司機表達感謝，直呼台灣警方熱心又有效率，讓他在異鄉也感受到滿滿的人情味。

大園分局提醒民眾，搭乘大眾運輸工具時，應妥善保管隨身貴重物品，下車前可再次檢查座位及周邊是否遺留物品；若不慎遺失，可第一時間向業者或警方尋求協助，以提高尋回失物的機會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：越籍男桃園搭客運掉名錶急壞 大園警暖心尋回獲大讚