渡假村聯外道路案延燒 台東2官員遭聲押 縣府：盼檢調盡速釐清事實

無黨籍台東縣議員林參天在縣議會指控台東縣政府圖利渡假村開發案，開闢15米寬農路。檢調昨發動搜索，將相關涉案人員帶回。經漏夜偵訊，農業處許姓處長及前蔡姓科長因涉嫌圖利今天上午遭檢方聲押、黃姓副處長15萬元交保、王姓及張姓被告則各以5萬元交保候傳。

縣府發言人、祕書長盧協昌表示，針對台東地方檢察署偵辦相關案件，縣府尊重司法調查，將全力配合檢調單位辦理相關作業，提供所需資料，以利案件儘速釐清。

盧協昌表示，縣府一向重視廉能與行政透明，屢次獲頒素有「廉政界奧斯卡獎」之稱的法務部「透明晶質獎」特優肯定。針對本案，縣府相信同仁的清白，也期盼檢調單位盡速完成調查、還原事實真相。

議長吳秀華回應表示，尊重司法依法偵辦，相信司法會秉持中立、公正的原則釐清事實。同時，我們也相信縣府相關單位都是依據法令規定及專業評估辦理各項行政作業。

據了解，該案疑與縣府辦理道路拓寬工程有關。林參天今年5月於定期大會質詢時指出，縣府疑動用公帑，替台東一處由「吳姓家族」投資的渡假村闢建聯外道路，原本約3公尺寬的道路拓寬至15公尺，且工程疑占用國有土地，質疑國有財產署未積極處理，要求縣府說明。

林參天質詢後，隨即前往法務部調查局台東縣調查站提出檢舉，促使檢調展開蒐證調查。

林參天表示，該條農路沿線僅有一戶住家，原有約3公尺寬道路已足以滿足居民通行需求，縣府卻大幅拓寬至15公尺，並施作大型擋土牆，讓他質疑工程規模明顯超出一般農路需求，疑與東映渡假村未來開發及營運使用有關。

他指出，台東許多基層農民長期盼望改善農路，卻常因經費不足無法施作，但縣府卻在偏遠山區投入資源興建寬度如同道路等級的工程，相關必要性與公益性應向外界說明。

他也質疑，工程範圍涉及國有土地使用，縣府是否依程序向國有財產署申請撥用仍有疑義，呼籲檢調釐清工程規畫、土地使用及行政程序是否合法。

台東縣政府昨遭檢調搜索，相關案件目前由司法單位持續偵辦中。記者尤聰光／攝影

無黨籍台東縣議員林參天質疑道路拓寬工程規模與實際需求不符，要求釐清是否涉及特定開發利益。記者尤聰光／攝影