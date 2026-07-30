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南投山路一日三狀況！騎士喪命、遊覽車拋錨塞爆台14甲 台8線也傳自撞

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛警分局轄內山區道路昨天接連發生事故，上午台14甲線10公里處機車與小貨車對撞，賴姓騎士送醫後傷重不治；下午台14甲線31公里處又有遊覽車因煞車故障拋錨，造成雙向交通中斷約2個半小時，同時台8線也發生自小客車自撞事故，警方呼籲用路人注意山區行車安全。

仁愛警分局表示，昨天上午7時許，台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故。賴姓機車騎士沿台14甲線行駛時，與對向行駛的小貨車發生碰撞，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並協助將傷者送醫。

警方指出，賴男先送往埔里榮民總醫院急救，因傷勢嚴重再轉送臺中榮民總醫院治療，仍於昨天下午5時多宣告不治。警方已完成現場蒐證，後續將持續調查事故發生原因及肇事責任。

昨天下午2時30分許，台14甲線31公里處又發生交通狀況，一輛乙類遊覽車疑因煞車系統異常拋錨，停在道路狹窄的會車點，造成雙向車流一度無法通行，現場車輛大排長龍。

警方獲報後立即派員到場實施交通管制與疏導，並協助維修技師盡速前往排除故障。經搶修後，遊覽車順利移離現場，下午5時左右恢復雙向通車，交通逐漸恢復正常。

此外，同一時段，台8線100.5公里處也發生自小客車自撞事故。一輛自小客車疑因不明原因自撞水泥護欄，造成駕駛左腳受傷，車內3名乘客也有擦挫傷，消防人員到場後將4人送往梨山衛生室治療，所幸均無生命危險，事故原因仍待警方進一步調查。

仁愛警分局提醒，山區道路狹窄、彎道多且坡度大，駕駛人上山前務必檢查煞車、輪胎及各項車輛機件，確認車況正常後再行駛；行經彎道及下坡路段應減速慢行、保持安全距離，並隨時注意前方路況，以降低事故發生風險，維護自身及其他用路人的行車安全。

台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供
台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供

台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供
台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供

台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供
台14甲線10公里處發生機車與小貨車對撞事故，賴姓騎士送醫搶救後仍傷重不治，警方到場完成事故處理及蒐證。圖／警方提供

騎士 遊覽車 自撞 車禍 南投

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