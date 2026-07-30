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曾恐嚇王定宇！昔「軍火教父」黃如意失蹤找到了？新北野柳漁港腐爛男屍清查比對中

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，17日晚搭計程車從新北林口住處到基隆和平島海邊，18日被民眾發現隨身包包，警方調閱監視器發現走到海邊失蹤，至今尚未尋獲。今天上午新北市萬里區野柳漁港的海王星碼頭，發現一具腐爛嚴重的男性屍體，目前已打撈上岸，將採取DNA確認死者身分，並釐清是否為黃如意。

今天上午10點20分，新北消防局獲報，萬里區野柳漁港的海王星碼頭，有民眾發現一具腐爛嚴重的男性屍體＇卡在碼頭外側的消波塊上面，消防人員、金山警分局會同海巡人員，費了九牛二虎之力將遺體打撈上岸。

警方清查是否為在基隆市和平島八尺門碼頭失蹤的黃如意，但因為屍體已經嚴重腐爛發白，加上沒有任何身分證明及特徵，警方目前已經到場協助調查勘驗，將採取DNA確認身分，目前現場還在處理中。

昔日有「軍火教父」之稱現年75歲的黃如意，17日晚搭計程車從新北林口住處到基隆和平島海邊，18日被民眾發現隨身包包，警方調閱監視器發現走到海邊失蹤，至今尚未尋獲。

黃如意近來上媒體是因去年涉及暴力討債案遭宜蘭地院判刑1年6個月。早年以走私軍火起家，曾被稱為「軍火教父」，也被提報過治平對象。2008年中國海協會副會長張銘清訪台被推倒事件、他曾在鏡頭前捶擊時任台南市議員王定宇，令人印象深刻，曾涉及暴力討債等案，一度到大陸，後來返台行事轉為低調，潛心禮佛。

市警第二分局和一路派出所7月18日晚間7時許受理黃男失蹤案，隨即同步積極派員擴大調閱監視器，陪同家屬確認影像為失蹤人，並發現失蹤人徒步走入海邊，立即通報相關單位。

找到失蹤昔「軍火教父」黃如意？新北野柳漁港腐爛嚴重男屍清查比對。記者游明煌／翻攝
找到失蹤昔「軍火教父」黃如意？新北野柳漁港腐爛嚴重男屍清查比對。記者游明煌／翻攝

找到失蹤昔「軍火教父」黃如意？新北野柳漁港腐爛嚴重男屍清查比對。記者游明煌／翻攝
找到失蹤昔「軍火教父」黃如意？新北野柳漁港腐爛嚴重男屍清查比對。記者游明煌／翻攝

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野柳 失蹤 新北 黃如意 王定宇

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