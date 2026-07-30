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影／大雷雨又冰雹！中橫公路轎車自撞2童受傷 台中消防支援救人
中橫公路南投縣路段昨天下午突發大雷雨又下冰雹，一輛轎車不明原因自撞護欄後車體嚴重受損，駕駛受困車內，駕駛和二名小孩受傷，台中市消防局派人車支援搶救，將3名傷者送醫。
台中市消防局昨天下午2時時23分獲報，南投縣仁愛鄉台8縣100.5k碧綠溪集水區試驗站入口段，支援他轄救護案，據報案指出，一輛轎車自撞，車頭冒白煙，派遣梨山分隊出動2車4人，由梨山分隊黃暉銘小隊長率隊前往搶救。此案同步轉報南投縣消防局，南投縣消防局派遣仁愛分隊4車7人及仁愛衛生所1車2人前往現場搶救。
消防人員到場發現，一輛轎車自撞護欄，車內有4名民眾2大2小，其中駕駛受困駕駛座，使用破壞器材脫困。南投縣消防局因台14甲31公里處有巴士剎車鎖死，雙向不通，無法前往救護現場；台中市消防局再派遣梨山消防分隊救護車前往救護。
梨山分隊員現場使用油壓撐開器破壞車體，協助駕駛脫困後由梨山消防分隊救護車送醫，載送2名傷患，其中1名傷患11歲男童左手疼痛、意識清楚；另1名9歲女性左手肢體疼痛、意識清楚，給予急救處置後送往梨山衛生所。
梨山消防分隊救護車到場載送42歲女駕駛，她左膝蓋撕裂傷、胸口有安全帶勒痕、意識清楚，給予急救處置後送往梨山衛生所。
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