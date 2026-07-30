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影／大雷雨又冰雹！中橫公路轎車自撞2童受傷 台中消防支援救人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中橫公路南投縣路段昨天下午突發大雷雨又下冰雹，一輛轎車不明原因自撞護欄後車體嚴重受損，駕駛受困車內，駕駛和二名小孩受傷，台中市消防局派人車支援搶救，將3名傷者送醫。

台中市消防局昨天下午2時時23分獲報，南投縣仁愛鄉台8縣100.5k碧綠溪集水區試驗站入口段，支援他轄救護案，據報案指出，一輛轎車自撞，車頭冒白煙，派遣梨山分隊出動2車4人，由梨山分隊黃暉銘小隊長率隊前往搶救。此案同步轉報南投縣消防局，南投縣消防局派遣仁愛分隊4車7人及仁愛衛生所1車2人前往現場搶救。

消防人員到場發現，一輛轎車自撞護欄，車內有4名民眾2大2小，其中駕駛受困駕駛座，使用破壞器材脫困。南投縣消防局因台14甲31公里處有巴士剎車鎖死，雙向不通，無法前往救護現場；台中市消防局再派遣梨山消防分隊救護車前往救護。

梨山分隊員現場使用油壓撐開器破壞車體，協助駕駛脫困後由梨山消防分隊救護車送醫，載送2名傷患，其中1名傷患11歲男童左手疼痛、意識清楚；另1名9歲女性左手肢體疼痛、意識清楚，給予急救處置後送往梨山衛生所。

梨山消防分隊救護車到場載送42歲女駕駛，她左膝蓋撕裂傷、胸口有安全帶勒痕、意識清楚，給予急救處置後送往梨山衛生所。

南投縣仁愛鄉中橫公路碧綠溪集水區試驗站路段昨天下午發生自撞車禍，3人受傷，駕駛受困車內，台中市消防局派人車支援救助。圖／台中市消防局提供
南投縣仁愛鄉中橫公路碧綠溪集水區試驗站路段昨天下午發生自撞車禍，3人受傷，駕駛受困車內，台中市消防局派人車支援救助。圖／台中市消防局提供

南投縣仁愛鄉中橫公路碧綠溪集水區試驗站路段昨天下午發生自撞車禍，3人受傷，駕駛受困車內，台中市消防局派人車支援救助。圖／台中市消防局提供
南投縣仁愛鄉中橫公路碧綠溪集水區試驗站路段昨天下午發生自撞車禍，3人受傷，駕駛受困車內，台中市消防局派人車支援救助。圖／台中市消防局提供

中橫公路 冰雹 大雷雨

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