中和公公殘殺媳婦 張維倩：提供法律協助 不讓孩子失去未來

新北市中和公公殘殺媳婦案，新北市議員張維倩與死者家屬連繫，她願意從旁提供法律諮詢，協助爭取最有利的照顧及監護安排，不讓年幼孩子失去未來，同時死者家屬也希望不實的情節別再擴散，保護4歲稚子，也為死者保留最後的隱私與尊嚴。

「孩子已經失去了媽媽，不能再讓她失去未來。」新北市議員張維倩連日來在臉書發文表示，中和公公殘殺媳婦案，大家最擔心的，不是嫌犯會判多重，而是失去媽媽的孩子，未來怎麼辦？許多網友都擔心，孩子未來的監護權是否會回到父親或夫家。

身為律師，也是雙胞胎的媽媽，張維倩說，「監護權不是誰說了算，也不是一定由父親取得。」法院最重要的考量，始終都是孩子的最佳利益。張維倩已透過管道了解孩子的安置及照顧狀況，也願意無償提供法律協助，協助爭取對孩子最有利的照顧及監護安排，陪伴家屬一起面對後續程序。

張維倩說，這兩天收到最多的私訊，是有關如果一個長期不養家、不照顧孩子的人，最後卻可能繼承妻子的財產，甚至取得賠償，這樣公平嗎？還有公義嗎？她說，能理解大家的擔憂，眾人在意的不是錢，而是真正為家庭付出的人離開了，最後受益的人，卻可能不是最值得的人。

她說，依照現行法律，「外遇、未負擔家計或未善盡家庭責任，並不會當然喪失繼承權。」但遺產、保險金、民事賠償及犯罪被害補償等權利，仍須依個案事實及不同法律規定判斷，不能一概而論。

張維倩說，昨天已與女方家屬取得聯繫，也告訴家屬有需要，一定義不容辭，提供法律協助，盡力守護孩子與家屬的權益。她強調，法律不該讓悲劇成為任何人的利益。