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悲劇重演！恆春鎮清潔隊員站垃圾車後踏板摔落…頭部重創死亡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東恆春鎮清潔隊員41歲施姓男子本月20日上午7時半執行垃圾清運，站在垃圾車後方踏板，沒有護欄，行經大光路段時因不明原因摔落頭部重創送醫後23日過世。家屬今在社群發文盼調查事故原因，檢視安全措施是否足夠，給清潔隊員更安全工作環境。

這不是恆春鎮第一次發生類似事故，2015年恆春鎮清潔隊當時也發生清潔隊員洪男站在垃圾車右後方踏板摔落，頭部重創送醫不治。

警方調查，全案在本月20日上午7時半，恆春鎮公所清潔隊42歲周男駕駛垃圾車，後方附載站立在後車斗的隨車人員41歲施姓男子，在恆春鎮大光路段行駛執行垃圾收運作業，施男不慎摔落道路，頭部重創，送往恆春旅遊醫院救治，傷勢惡化轉院到高雄長庚，23日拔管離世。

警方現場對駕駛周男酒測，酒測值為零，檢方相驗後施男死因為頭部外傷引起創傷性腦損傷。

當時垃圾車踏板站立處的護欄遭拆除，恆春鎮長尤史經說，護欄先拿掉是因為垃圾子車需要，之後清運垃圾子車時，會加裝安全帶，強化安全措施，全力協助家屬後續相關撫卹。

屏東縣府環保局表示，恆春鎮公所清潔隊員從垃圾車墜致死，根據恆春鎮公所清潔隊表示，該輛垃圾車防墜落護欄拆除後未再裝上去，致隨車人員不慎墜落而死亡。

屏東縣政府環保局強調，最重視清潔隊員的安全，除平時宣導及訓練，未來會加強督導各鄉鎮市公所清潔隊員安全防護。屏東縣政府社會處將派員介入關懷該罹難清潔隊員之家屬，並予以生活協助。

屏東縣府環保局提醒，清潔隊員隨垃圾車清運時，垃圾車後方要設置護欄、清潔隊員要戴安全帽、穿反光背心

屏東縣恆春鎮清潔隊發生清潔隊隨車人員站在後方踏板摔落身亡，當時踏板上方沒有護欄。圖／讀者提供
屏東縣恆春鎮清潔隊發生清潔隊隨車人員站在後方踏板摔落身亡，當時踏板上方沒有護欄。圖／讀者提供

屏東縣恆春鎮清潔隊發生清潔隊隨車人員站在後方踏板摔落身亡，當時踏板上方沒有護欄。圖／讀者提供
屏東縣恆春鎮清潔隊發生清潔隊隨車人員站在後方踏板摔落身亡，當時踏板上方沒有護欄。圖／讀者提供

恆春 垃圾車 垃圾 屏東

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