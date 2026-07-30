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AI換臉玩過頭惡搞恐吃官司 屏東縣社會處提醒暑假網路風險升溫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

暑假是青少年使用時機與網路最頻繁時期，屏東縣府社會處提醒，曾有高中生與同學使用熱門AI換臉程式，將班上同學公開分享在社群平台照片合成搞笑影片分享群組，一開始以為只是惡作劇，未料卻遭合成為不雅影片散步，引發當事人身心受創報警處理。

社會處指出，同學間原本一時好玩，卻可能因製作、轉傳或散布他人的不雅合成影像涉及法律責任，傷害他人，也可能讓自己成為加害人。

 屏東縣政府統計，2025年兒少性剝削案件87件，以社群網站（如Facebook、Instagram、Twitter、Dcard）為主要管道共47件，占54%；其次為通訊軟體（如Line、Messenger、Telegram）25件，占29%；網路遊戲及相關平台15件，占17%。延續觀察2026年趨勢，截至6月底止，屏東縣兒少性剝削案件共23件，其中以通訊軟體10件，占43%為最多，其次網路遊戲及相關平台（含交友軟體）7件，占31%，社群網站6件，占26%。

 社會處表示，由案件發生管道可見，兒少性剝削案件仍多透過青少年日常使用的社群網站、通訊軟體、網路遊戲及交友軟體等網路平台發生。其中，社群網站常作為認識朋友、分享生活及建立互動的平台，通訊軟體及交友軟體則多用於私下聯繫、傳送訊息及分享照片與影像的聊天平台，提醒家長及青少年在享受數位科技便利的同時，更應建立正確的網路使用觀念，提升風險辨識能力及自我保護意識。

社會處表示，近年生成式AI及影像編輯工具普及，AI換臉、圖片生成及趣味濾鏡成為青少年常使用的數位工具，在享受科技便利與創意的同時，更應建立正確的數位倫理及法治觀念，未經他人同意，擅自照片製作、轉傳或散布不雅合成影像，不論是出於好奇、惡作劇或玩笑，都可能造成難以抹滅傷害，涉及法律責任。

社會處提醒，青少年使用AI工具時，不僅要保護自身個人資料及影像安全，也要尊重他人的肖像、隱私及人格權，切勿因一時好玩而觸法。

暑假期間，社會處呼籲家長多關心孩子暑假期間網路使用情形，主動陪伴並討論AI工具的正確使用方式及可能衍生的風險，協助兒少建立數位素養及自我保護觀念。

屏東縣府社會處透過宣導，協助民眾建立正確的通報及求助觀念。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處透過宣導，協助民眾建立正確的通報及求助觀念。圖／屏東縣府社會處提供

暑假 屏東 屏東縣 AI

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