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扯！安全士官值勤竟睡翻！台東下士補簽紀錄掩飾遭起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東某營區林姓下士，今年1月輪值安全士官時，沒有待在崗位執勤，而是跑回寢室睡覺，事後還補簽值勤紀錄，假裝自己有執勤。檢察署偵查後，依廢弛職務及行使公務員登載不實公文書等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，林姓下士今年1月23日凌晨0時至2時負責安全士官勤務，工作內容包括維護營區安全、注意可疑人物及遇到突發狀況時立即通報處理。未料，林當時沒有在安全士官桌值勤，而是回到寢室休息睡覺，等於整個勤務都沒有執行，影響部隊安全。

更誇張的是，當天上午6時後，林姓下士明知自己沒有值勤，仍在衛哨輪值表、夜間查鋪登記簿及查鋪表上簽名、打勾，假裝自己有值勤、也有完成夜間查鋪，再把資料交給主管核閱。

單位發現舉報後，由台東憲兵隊調查並移送地檢署偵辦。林於偵訊時坦承犯行，檢方也依證人證詞、軍方法紀調查報告及相關值勤紀錄等證據，認定犯嫌明確。

檢方認為，林姓下士涉嫌在值勤時擅離職守、未執行警戒勤務，另又涉嫌偽造值勤紀錄，依陸海空軍刑法衛兵、哨兵廢弛職務罪及刑法行使公務員登載不實公文書罪提起公訴，並請法院數罪併罰。

台東某營區林姓下士值安全士官勤務時偷睡覺，事後還補簽值勤及查鋪紀錄，遭地檢署檢察官提起公訴。聯合報系資料照
台東某營區林姓下士值安全士官勤務時偷睡覺，事後還補簽值勤及查鋪紀錄，遭地檢署檢察官提起公訴。聯合報系資料照

台東 公務員

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