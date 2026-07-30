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接受中資介選 林雪峰判4年定讞 遭拘發監

聯合報／ 記者林孟潔魯永明李宗祐／連線報導

國民黨員林雪峰為求總統候選人侯友宜當選，接受中共資助，招攬嘉義縣村里長赴大陸旅遊，利用餐敘宣揚侯當選「才能促進兩岸交流」，檢方依反滲透法、總統副總統選舉罷免法起訴。林女辯稱是正常交流且「中共是我國的友好勢力，非境外敵對勢力」，一、二審都判四年徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞，她晚間遭拘發監。

嘉義地檢署昨天收到最高法院判決主文，考量案件涉及國安，立即啟動防逃機制並開立傳票，要求林女於今日下午二時報到發監，但轄區警方送達傳票時，林雪峰躲在家中不願簽收。檢方開立拘票，警方至林家拘人到案，訊問後昨晚七時許發監執行。

檢方起訴指出，林雪峰接受浙江省台州市台辦處長委託、指示及資助，招攬村里長等人於二○二三年八月至十一月間分三團造訪台州市，行程為六天五夜。團員僅須支付機票、在台接送及餐費，共約一萬六千元或一萬八千元，其餘食、宿、交通、旅遊等費用均由台州市台辦招待，台州市台辦處長和官員也陪同旅遊，宣傳「希望支持國民黨候選人侯友宜當選」。

林雪峰否認犯行，澄清旅行團屬正常交流，無關選舉，並主張中共是「友好勢力」。她說，旅遊團不是她找的，團員九成以上她不認識，是台州市台辦處長找黃姓村長揪團，要她幫忙去照顧團員。律師也說這三次旅遊與過去中共邀請台灣人至大陸旅遊並無不同，檢察官認定是滲透賄選，並不妥當。

林女說，餐敘有聊到各自支持的總統、副總統候選人，但旅遊結束後就未再聯絡，如果她為了行賄，怎可能會這樣呢？但法院不採信她的說法，嘉義地方法院依反滲透法、總統副總統選舉罷免法受滲透來源指示、委託、資助而對有投票權人交付不正利益罪，判她四年徒刑，褫奪公權三年。

台南高分院審酌林雪峰知悉中共是我國境外敵對勢力，多年來不斷以武力擾亂我國國家安全，並進行統戰、滲透，意圖影響、破壞我國民主憲政及社會安定，卻接受對岸「落地招待」及宣導支持特定總統候選人，危害民主法治正常發展，雖撤銷改判但刑度相同。最高法院維持二審見解，駁回上訴。

侯友宜 嘉義 罷免 中資

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