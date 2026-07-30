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逼抓蜘蛛、張嘴塞拳 女中士霸凌女兵

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

陸軍二六九旅孫姓女中士於二○二三年擔任值星班長期間，利用職權霸凌同寢的台姓女兵，逼伏地挺身、靠牆半蹲、深夜抓蜘蛛，還持警棍毆打、張嘴塞拳。桃園地檢署依公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，建請法院從重量刑。

起訴指出，孫姓女中士當時擔任二六九旅聯合兵種營二營火力連副班長，二○二三年五月四至十一日擔任連值星班長，負責承接命令、分派勤務及集合指揮，對連上官兵具有指揮監督權限。

檢方認為，她明知部屬不能違抗命令，卻多次利用職權對台姓女一兵施加不合理處罰。

同年月五日晚上，孫姓女中士不滿台女提早盥洗，命令她在寢室維持伏地挺身姿勢，待自己洗完澡後，又改罰對方靠牆半蹲，之後發現寢室有蜘蛛，再要求台女「找到蜘蛛才能睡覺」。台女直到隔天凌晨三時仍未抓到蜘蛛，又得銜接凌晨三至五時的衛哨勤務，整夜根本沒休息。

兩天後的深夜，女中士又命令執勤中的台女二分鐘內趕到值勤處，再要求返回寢室取回前一天處理掉的蜘蛛屍體。台女因找不到原來的蜘蛛，只好找另隻代替，女中士發現「體型不同」，當場拿警棍毆打對方手臂及大腿，並命令罰站，要求張大嘴、將拳頭塞入口中，還不斷呵斥「再開」、「再進去」，強迫維持約八分鐘後才准離開。

檢方調查，台女自二○二三年四月起便屢遭孫姓女中士處罰，心生畏懼，尤其多次被要求深夜獨自到偏僻哨所，更感恐懼不安。案發後台女向部隊反映，女中士經調查，已於二○二四年一月遭記三大過撤職。

桃檢認為孫女否認犯行且毫無悔意，濫用主管權力侵害部屬身心與人權，也損害國軍紀律與形象，依刑法的公務員假借職務上權力施以強制罪提起公訴，建請桃園地院重判。

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