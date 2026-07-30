教案抄襲爭議 證明原創成關鍵

教案是否涉及抄襲，認定引發爭議。律師指教案在著作權的認定上，需區分何者屬於具體表達、何者屬教學方法或概念，若教材具高度原創性，他人才可能觸法。除美術教學面臨教案抄襲爭議，補習班、音樂教室及越來越多的ＡＩ教學課程亦同，業者訴訟時必須佐證他人如何違法重製，或簽訂有效的保密、競業禁止條款，才能保障智慧財產。

律師包盛顥說，「教案」同時包含教學理念、課程設計、教材內容，如果只是一般繪畫教學都會使用的方法，確實較難受到保護，但若教材具高度原創性，如教材文字、圖示、簡報、講義等被整份複製，甚至連錯字、排版都一致，則可能踩到著作權法保護「具體表達」的法律紅線。

不只美術教學，補習班、音樂教室等教育產業，以及自媒體、需求日益增加的ＡＩ課程等，都可能面臨相同的智慧財產爭議，若業者未妥善保存教材的創作記錄、權利歸屬，發生員工離職創業、教材沿用等爭議時，就容易陷入舉證困境。

包並提醒，把累積的教育資源，轉化成受法律保護、具證據品質的智慧財產，比事後提告更重要，建議業者對教案內容建立完整版本管理及創作記錄，如涉及機密教材，可與員工簽署合法有效的保密契約，並對教材設定存取權限。

律師林帥孝說，著作權法保護的是具體表達，而非思想及概念，如某甲想透過繪畫表達「微笑的女孩」概念，某乙也想表達這個概念，單純概念本身不受著作權法保護；但某甲畫出一幅「蒙娜麗莎的微笑」，某乙跟著畫一幅「蒙娜麗莎的微笑」，就可能構成違法重製。

林帥孝表示，業者在訴訟時應加強舉證被告在表達上如何違法重製，美術著作未必是檢察官熟悉的領域，原告也應加強佐證及說明。簽立競業禁止條款對補教業者也是一種保障形式，但約定競業禁止條款後應給予相應補償，否則該條款很容易被認定無效。