教案風波 美術教室控前員工抄襲 不起訴

陳姓藝術工作室負責人質疑王姓前女員工抄襲他的教案授課，提告違反著作權法、背信等罪，但檢方不起訴。左圖為王女工作室繪畫教學成果照，右為陳姓男子工作室繪畫教學影像，主題皆為「富士山」。圖／讀者提供

陳姓藝術工作室負責人不滿王姓前女員工離職後，抄襲他的教案內容另起爐灶，提告違反著作權法、背信、竊盜等罪，台南地檢署認定罪證不足，處分不起訴；陳聲請再議，高檢署智慧財產檢察分署駁回。陳感慨「抄襲作品違法，抄襲教案就不違法，實在不合理」。

陳姓男子在嘉義縣開設藝術工作室，王女二○一八年底至二○二二年六月間擔任美術教師。不起訴處分書指出，期間雙方簽訂競業禁止條款，規定王女任職或離職後不得以雷同的教學模式自營美術教學機構，也禁以任何形式偷竊或傳播該工作室機密文件、課程內容。

王女離職一個月後，自行開設藝術工作室。陳控訴對方抄襲他的工作室教案內容，還將教學過程、學員畫作等影片與照片傳上網宣傳，稱教案是「自己精心設計」，還把他的工作室作品掛在自身工作室牆面作為擺設。

王女否認犯罪，並表示離職前確認相關競業禁止條款無效，才另開業。她說，陳當初提供網路公開畫作供參考，並口頭說明教學流程，未提供具體教案資料，她後來開業所用的教案，都是個人經歷及參考網路資料重新設計，沒抄襲問題；工作室掛設的畫作都是自行創作，未竊盜任何畫作。

台南地檢署檢察官認定，著作權法保護的是「表達」而不及「思想、概念」，縱使王女以不同方式表現相同思想或概念，也難以著作權法究責；相關競業禁止約定未明訂雇主對勞工不從事競業行為的合理補償，應屬無效，且難認王女有替陳處理公司事務，沒有背信罪的問題。至於指控王女竊盜部分，因無監視器畫面等客觀證據佐證，檢方偵結，處分不起訴。

陳不服，聲請再議，但遭駁回，連提民事求償也敗訴。陳無奈表示，相關教案都是他和學美術的妻子參考網路資料後進一步研究設計的，僅因未將書面資料提供給王女，檢方就認定王女「未直接接觸作品」。

陳說，他樂見員工各自發展、開枝散葉，當初簽訂競業禁止條款是為了避免美術老師將教案「整個搬走」，沒想到眼睜睜看著前員工將夫妻倆的心血偷走，還說是「自己精心設計的內容」，很痛心。