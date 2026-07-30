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高雄知名吃到飽傳食物中毒 衛生局2度稽查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>知名自助餐廳疑爆發<a href='/search/tagging/2/食物中毒' rel='食物中毒' data-rel='/2/171209' class='tag'><strong>食物中毒</strong></a>，衛生局二度派員稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄知名自助餐廳疑爆發食物中毒，衛生局二度派員稽查。圖／高雄市衛生局提供

民眾結伴到高雄一家知名吃到飽餐廳用餐，餐後出現腸胃不適等症狀，衛生局廿二日至廿四日接獲醫院通報三人疑似食物中毒，另調查五人有症狀但未住院，局方兩度無預警稽查，擴大抽驗可疑食材，釐清原因。

業者回應，當天客滿，有散客也有聚餐團體，聚餐團體共卅多人，僅一區約十人反映身體不適，通報後，廿五日配合衛生局完成食材、砧板及器皿等檢驗均符合衛生標準；受影響消費者中有四人就醫、五人服腸胃藥，已主動致電慰問並負擔醫療費用，將加嚴餐廳衛生標準。

一名網友指廿四日到知名餐廳用餐，近十人發燒、嘔吐、腹瀉，疑似食物中毒，通報衛生局遲未回覆，質疑稽查前「通風報信」。衛生局澄清，非營業時段進場稽查須聯繫負責人到場配合，並非事先告知稽查內容，廿五日、廿九日兩度稽查，絕無事先通知業者準備。

衛生局表示，廿四日接獲醫院通報三人疑似食物中毒，其中兩人在廿二日晚間、另一人在廿四日中午，都到同一餐廳用餐後身體不適。疫調發現，患者均食用生魚片、鮪魚握壽司及飲料，但無食餘可驗，已針對餐廳環境及食品採樣，研判是否有關。

另外，廿四日接獲兩件一九九九市民陳情案，稱廿四日晚間及廿五日中午用餐後出現腸胃道症狀，但陳情人未提供發病情形、就醫紀錄等資料，仍待進一步查證。全案已依食品中毒標準作業程序進行流行病學調查、環境稽查及檢體採驗，同時通報疾管單位，靜待檢驗及調查結果出爐。

衛生局稽查過程亦發現業者有分裝調味品未標示有效日期、未留存員工教育訓練紀錄兩項食品良好衛生規範ＧＨＰ缺失，已要求於廿八日前完成改善。

吃到飽 高雄 食物中毒

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