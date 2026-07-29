老漁民出海作業 船漂流3天後海巡艇發現屍體 報驗釐清死因

新北市78歲楊姓老漁民26日中午從澳底漁港開船出海釣魚後失聯，隔天漁船漂流到水湳洞海域被發現，但沒見到人。海巡艇今天下午在三貂角海域打撈起一具屍體，通知家屬指認是楊姓老漁民，由海巡隊報請檢察官相驗，釐清死因。

新北市警察局瑞芳警分局、消防局及海巡署第2岸巡隊，26日晚間接獲楊姓老漁民的家人報案，指楊開船出海後失聯，當晚在水湳洞漁港外海域發現這艘10.16噸的漁船，但漁船上沒有人。新北搜救人員連日搜尋都未找到人。

海巡署艦隊分署第7海巡隊PP-3587巡防艇，今天下午近3時在三貂角東南方2.7浬海面，發現一具穿著黑色上衣和長慶的男性屍體，拍照回傳第二巡防區，並由楊姓老翁的家人目視照片，初步指認正是失蹤的楊姓老漁民。

海巡人員將屍體打撈上船後，載往宜蘭縣頭城鎮烏石漁港。楊姓老漁民的家屬到場指認，確認是死者是楊姓老漁民，並由第7海巡隊報請檢察官相驗事宜。

78歲楊姓老漁民26日開船出海釣魚後失聯，後來在水湳洞漁船外發現漁船，但未見人影。海巡人員今在三貂角海域發現一具屍體，經家屬指認正是楊姓老漁船。記者邱瑞杰／翻攝