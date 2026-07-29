影／國道10號鼎金段驚魂 半聯結車大型機具掉落砸中3車

國道10號西向2.5公里鼎金路段今天下午4時56分許發生一起驚險交通事故，一輛由55歲賈姓男子駕駛的營業半聯結車，行經該路段時疑因操作不當，導致車上載運的大型機具脫落掉落路面，當場撞擊行駛於外側車道的3輛自小客車，一度造成交通中斷受阻，直至晚間6時38分才排除。

國道公路警察局第五大隊表示，賈姓男子駕駛營業半聯結車行經上述路段時，車上載運的大型工程機具疑因操作不當不慎掉落，直接砸中由35歲阮姓男子、51歲陳姓女子及51歲牟姓女子分別駕駛的3輛自小客車，導致車輛受損，現場一度影響後方車流。

國道警方獲報後迅速派員趕赴現場處置並維護交通秩序，經實施施測，事故涉及的4名駕駛人酒測值均為零，確切肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清，現場掉落物與事故車輛經全力清理後，已於晚間6時38分排除完畢，全線恢復正常通車。

國道第五大隊呼籲，用路人行車務必隨時注意車前狀況、握好方向盤並保持安全距離，載運貨物亦應確實綑紮牢固，避免於行車途中發生裝載物掉落等危險事故，以維護自身與他人之行車安全。

大型機具從聯結車上掉落，直接砸中路過的3輛自小客車。記者巫鴻瑋／翻攝