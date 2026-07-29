台中大里廂型車路口撞車 肇事男送醫查出是通緝犯又毒駕

台中市陳姓男子今天中午駕駛廂型車沿大里區中興路二段往大智路方向直行時，左側車身在吉隆路口突然撞上前方停等待轉的轎車，待轉轎車被撞擊後又碰上對向駱來的另輛轎車，致使路口交通一度停頓。

陳男（31歲）送醫後，警方進一步查出他是通緝犯，同時在皮包內查獲安非他命毒品，同時經由唾液快篩，確定他是毒駕，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送台中地檢及台南地檢偵辦。

警方說，陳姓男子車禍後由119救護車前往醫院就診，經警方前往醫院查驗身分後，得知陳男為台南地檢發布之商業會計法通緝犯，並經醫院診治無虞出院後，將陳男帶返所偵辦。警方在陳男所攜皮包內發現疑似毒品之物，經篩檢後得知為安非他命，再經由唾液快篩，得知陳男有安非他命陽性反應。

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