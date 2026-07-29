台中住宅火警疑冷氣舊配線釀禍 消防局籲定期檢查

台中霧峰區一處住宅日前凌晨發生火警，經消防局撲滅火勢，初步調查疑為臥室冷氣配線起火。消防局提醒，若房屋配線較老舊，應定期檢查電氣並安裝住警器，爭取逃生避難時間。

台中市消防局今天表示，霧峰區南坑巷一處3層樓透天厝26日凌晨1時40分獲報發生火警，立即派遣消防人車前往搶救。據了解，該住戶一家5口於深夜入睡，卓女因聞到異味出房門查看，發現走廊已有火煙竄出，連忙叫醒黃姓丈夫讓全家人逃生。

黃男隨即帶著2名女兒由樓梯逃往屋外，待在1樓的79歲阿嬤也順利逃出。然而卓女原想開啟主臥落地窗排煙，不料火勢蔓延迅速阻斷下樓退路，被迫退至2樓陽台呼救，已逃至屋外的阿嬤見狀，搬出平時農用的鋁梯架在陽台邊，引導媳婦順利沿梯爬下脫困。

消防局初步調查，起火點位於2樓臥室，疑為冷氣配線起火，確切原因仍待進一步釐清。霧峰消防分隊提醒民眾，應定期檢查家中臥室及客廳使用電氣的安全，延長線切勿綑綁使用；若房屋配線較老舊，應委請具合格證照的專業技術人員進行檢查與更換，以確保用電安全。

此案住戶雖有安裝住宅用火災警報器，但僅安裝於1樓且未被觸發。消防局呼籲，包含臥室、客廳等常有人活動的居室環境，都應妥善安裝住警器，才能在火災發生初期第一時間發揮預警效果，爭取逃生避難時間。