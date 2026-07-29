快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台中住宅火警疑冷氣舊配線釀禍 消防局籲定期檢查

中央社／ 台中29日電

台中霧峰區一處住宅日前凌晨發生火警，經消防局撲滅火勢，初步調查疑為臥室冷氣配線起火。消防局提醒，若房屋配線較老舊，應定期檢查電氣並安裝住警器，爭取逃生避難時間。

台中市消防局今天表示，霧峰區南坑巷一處3層樓透天厝26日凌晨1時40分獲報發生火警，立即派遣消防人車前往搶救。據了解，該住戶一家5口於深夜入睡，卓女因聞到異味出房門查看，發現走廊已有火煙竄出，連忙叫醒黃姓丈夫讓全家人逃生。

黃男隨即帶著2名女兒由樓梯逃往屋外，待在1樓的79歲阿嬤也順利逃出。然而卓女原想開啟主臥落地窗排煙，不料火勢蔓延迅速阻斷下樓退路，被迫退至2樓陽台呼救，已逃至屋外的阿嬤見狀，搬出平時農用的鋁梯架在陽台邊，引導媳婦順利沿梯爬下脫困。

消防局初步調查，起火點位於2樓臥室，疑為冷氣配線起火，確切原因仍待進一步釐清。霧峰消防分隊提醒民眾，應定期檢查家中臥室及客廳使用電氣的安全，延長線切勿綑綁使用；若房屋配線較老舊，應委請具合格證照的專業技術人員進行檢查與更換，以確保用電安全。

此案住戶雖有安裝住宅用火災警報器，但僅安裝於1樓且未被觸發。消防局呼籲，包含臥室、客廳等常有人活動的居室環境，都應妥善安裝住警器，才能在火災發生初期第一時間發揮預警效果，爭取逃生避難時間。

台中 冷氣 火災

延伸閱讀

影／竹北勝利九街發生火燒車 濃煙竄天讓人怵目驚心

密西根家暴悲劇！父親槍殺妻子與6幼子後縱火自盡 釀8死慘劇

福壽沙鹿廠火警遭疑滅證 福壽回應了

熊本強震後實地走訪 在日台人：台積電廠區週邊正常

相關新聞

2500萬勞斯萊斯追撞39萬Honda重機 豪車破相保桿受損、水箱破裂

台北市大安區昨天下午上演一場身價懸殊的追撞事故。38歲吳姓男子駕駛租賃的市價約2500萬元勞斯萊斯古斯特，行經基隆路二段時疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda CBR650R大型重機；重機僅車牌架斷裂，勞斯萊斯卻前保桿受損、水箱破裂，豪車反而傷得較重。

中壢好市多旁資收場廢棄家電突自燃、冒大量黑煙 消防馳援滅火

桃園市中壢好市多附近，有民眾發現冒出濃厚黑煙，還看得到火光，桃園市消防局獲報後前往現場，發現是戶外資源回收廠的廢棄家電起火，所幸無造成人員傷亡。

影／蘆洲「薄紗胖大嬸」尾隨女子進公寓 竟是男扮女裝怪叔叔

新北市蘆洲前天凌晨有1名身穿薄紗裙的男扮女裝大叔，頭戴全罩式安全帽走路搖搖晃晃像酒醉，尾隨女子進入公寓樓梯間。女子起初看不出對方性別，事後才覺得害怕而提告，警方已將嫌犯拘提到案依跟騷等罪嫌移送法辦。

台16線3死4傷最詭異疑點曝光！ 71歲翁駕車一路衝「幾乎沒煞車」

台16線名間段昨天發生重大車禍，71歲張姓男子駕車疑似高速超車失控，先擦撞同向車輛，再衝入對向車道撞上小貨車、休旅車及機車，造成3死4傷。監視器拍下張男駕車一路前衝、幾乎未煞車，檢警將解剖、抽血釐清是否身體不適或涉及酒毒駕。

新北警擬將八里改隸淡水分局 藍綠民代憂警力更吃緊促先補人

淡江大橋通車後，淡水、八里往來更便利，新北市警局評估將八里區由蘆洲分局改劃歸淡水分局管轄，以統一治安及交通事權。地方議員對此憂心表示，淡水基層警員負擔勢必更加沉重，應優先補足基層警力，而非讓兩個分局互爭有限的人力資源。

阿北重機逆向狂飆國5快車道 載超寬帆布險象環生…涉刑法遭重罰移送

國5高速公路羅東段今天發生重機誤闖，75歲李姓男子騎乘重機衝入管制路段，沿著內側快車道逆向行駛，腳踏板還載超過車身寬度的帆布，迎面而來的車輛見狀紛紛緊急閃避。國道警方接獲通報後火速上國道，把車攔下，全案除了依法裁罰，危險行為還遭移送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。