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影／蘆洲「薄紗胖大嬸」尾隨女子進公寓 竟是男扮女裝怪叔叔

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲前天凌晨有1名身穿薄紗裙的男扮女裝大叔，頭戴全罩式安全帽走路搖搖晃晃像酒醉，尾隨女子進入公寓樓梯間。女子起初看不出對方性別，事後才覺得害怕而提告，警方已將嫌犯拘提到案依跟騷等罪嫌移送法辦。

41歲王姓男子體格粗壯、肚子很大，有多次性騷、跟騷、猥褻等前科，前天凌晨3時許他出現在蘆洲區中山一路120巷，身穿吊帶小背心搭七分袖薄紗外罩衫，下半身透視薄紗裙裡的紅色女用內褲若隱若現，腳穿女用短跟皮靴，頭戴安全帽還加面罩僅露出眼睛，外觀看起來就是個胖大嬸。

警方獲報有人頭戴安全帽、走路搖晃不穩疑似酒醉、可能要去騎機車，員警趕抵查看，發現是男扮女裝，但他身上並沒有酒味也未騎機車，抄登身分資料便讓王男離開。

後來卻在網路社群看見女子貼文，她說被跟進住家公寓樓梯間，對方走路很不穩，因為戴安全帽又拿著機車鑰匙，「我擔心他是酒駕所以一直跟著他，想拉住他讓他坐下，但怎麼拉都拉不住」。鄰居說應該是男的，「他力氣很大我也覺得大概是男生，我真的要嚇死！」事後提出侵入住宅、跟蹤騷擾告訴。

警方昨天下午持拘票到王男位於台北市士林區住家，將他拘提到案。王男聲稱穿女裝是個人興趣，當天是到蘆洲拜訪朋友，走路搖搖晃晃則是剛好身體不適，否認尾隨女子進公寓樓梯間有任何不軌意圖，警詢後被依侵入住宅、跟蹤騷擾、性騷擾移送新北地檢署，檢方裁定限制住居、需定期向住居地轄區警察機關報到。

警方昨天下午持拘票到王男位於台北市士林區住家，將他拘提到案。警詢後被依侵入住宅、跟蹤騷擾、性騷擾移送新北地檢署，檢方裁定限制住居、需定期向住居地轄區警察機關報到。記者林昭彰／翻攝
警方昨天下午持拘票到王男位於台北市士林區住家，將他拘提到案。警詢後被依侵入住宅、跟蹤騷擾、性騷擾移送新北地檢署，檢方裁定限制住居、需定期向住居地轄區警察機關報到。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲前天凌晨有1名身穿薄紗裙的男扮女裝大叔，頭戴全罩式安全帽走路搖搖晃晃像酒醉，尾隨女子進入公寓樓梯間。女子起初看不出對方性別，事後才覺得害怕而提告，警方已將嫌犯拘提到案依跟騷等罪嫌移送法辦。圖／翻攝threads
新北市蘆洲前天凌晨有1名身穿薄紗裙的男扮女裝大叔，頭戴全罩式安全帽走路搖搖晃晃像酒醉，尾隨女子進入公寓樓梯間。女子起初看不出對方性別，事後才覺得害怕而提告，警方已將嫌犯拘提到案依跟騷等罪嫌移送法辦。圖／翻攝threads

公寓 性騷

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