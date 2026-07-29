台16線3死4傷最詭異疑點曝光！ 71歲翁駕車一路衝「幾乎沒煞車」

台16線名間段昨天發生重大車禍，71歲張姓男子駕車疑似高速超車失控，先擦撞同向車輛，再衝入對向車道撞上小貨車、休旅車及機車，造成3死4傷。監視器拍下張男駕車一路前衝、幾乎未煞車，檢警將解剖、抽血釐清是否身體不適或涉及酒毒駕。

71歲張姓男子昨天駕駛銀色WISH休旅車，載著72歲妻子及妻子的妹妹，從集集往名間方向行駛，疑似高速超車後未能及時修正方向，先擦撞同向白色休旅車，隨後失控衝入對向車道，與小貨車對撞並波及休旅車及機車。

事故造成張男、72歲洪姓妻子及遭撞小貨車53歲廖姓女乘客傷重死亡，張男妻子的妹妹、小貨車駕駛、遭擦撞休旅車女駕駛及機車騎士則分別受到輕重傷。

警方調閱路口監視器及行經車輛行車記錄器發現，張男駕車接近彎道前突然加速，疑似逆向超車，切回車道時未能修正方向，車輛先擦撞右側同向車輛，接著失控彈向對向車道。過程中車輛幾乎沒有煞車，為何會出現異常駕駛行為，成為檢警追查重點。

張男是否在行車途中突然身體不適，或涉及酒駕、毒駕，目前均無法確認。南投地檢署檢察官今天會同法醫前往南投殯儀館相驗，為進一步釐清張男死因及事故原因，預計31日解剖遺體並抽血檢驗。

據了解，張男一家來自彰化，夫妻倆當時帶著妻子的妹妹跨縣市前往宮廟參拜，沒想到途中發生重大事故，夫妻雙雙罹難，同行的小姨子也重傷送醫。

公路單位日前才在肇事道路中央雙黃線設置警示柱，提醒駕駛注意車道分隔。此次發生重大死傷事故後，公路單位將前往現場勘查，評估是否增設相關安全措施。

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銀色休旅車昨天經南投名間員集路時，逆向衝入對向車道，對向小貨車閃避不及，兩車對撞造成3人死亡。圖／民眾提供