阿北重機逆向狂飆國5快車道 載超寬帆布險象環生…涉刑法遭重罰移送

國5高速公路羅東段今天發生重機誤闖，75歲李姓男子騎乘重機衝入管制路段，沿著內側快車道逆向行駛，腳踏板還載超過車身寬度的帆布，迎面而來的車輛見狀紛紛緊急閃避。國道警方接獲通報後火速上國道，把車攔下，全案除了依法裁罰，危險行為還遭移送地檢署偵辦。

據了解，事件發生在上午9時30分許，坪林交控中心監控發現國道5號南向48.8公里羅東路段，竟有一輛腳踏板載著超寬帆布物品的重機在內側車道逆向往北行進。當時路面車流速度極快，對向車輛見狀紛紛減速側閃，場面險象環生，民眾事後曝光行車紀錄器影片引發議論。

貼文者說「農曆七月還沒到餒…國道機車逆向！真的是嚇爛」，底下網友熱議「捏把冷汗」，紛紛留言「好危險」、「太誇張」、「大逆向，還在快車道狂飆」。

國道警察局第九大隊獲報後即刻調派巡邏車前往處理，幸靠頭城工務段事故處理小組反應迅速，事發過9分鐘，9時39分在南向47公里處外側路肩成功將李男攔停，及時化解危機。李男被攔下後向警方供稱，自己因為路況不熟走錯路才誤闖國道。

國九大隊指出，李男在高速公路逆向狂奔，已觸犯道路交通管理處罰條例，被開處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰；此外，其行為對公眾交通安全構成嚴重威脅，警方訊後另依刑法「妨害公眾往來安全罪」移送地檢署偵辦。

警方提醒民眾騎乘機車應仔細留意交流道口的禁制標誌，以免誤入管制路段，若不小心騎上國道，切記不可繼續往前或盲目迴轉，應立刻將車停在路肩或避車彎內、人面向來車方向確保安全，並撥打110或1968專線尋求協助。