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老翁半夜赤腳迷途蹲坐路旁 金門暖警熬夜調10多筆監視器助返家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

凌晨1點多，一名熱心民眾開車行經金城鎮浯江路時，發現一名老翁神情茫然、赤腳蹲坐在路旁，擔心發生意外，立即撥打110報案。金城分局巡邏員警趕抵後，發現老翁語無倫次，無法清楚說出自己的身分與家住哪裡，由於當時已是深夜，警方擔心老翁身體狀況，先將他帶回金城派出所休息，金城派出所熱心警員李昱諄調閱監視器交叉分析後，確認身分後，警方隨即駕駛巡邏車將洪姓老翁安全護送返家，讓老翁與家人終於能放下心。

金城分局表示，警方在抵達時發現老翁未穿鞋子神情恍惚，講話只能提供零碎片段的資訊，尋人工作一度陷入瓶頸，警員李昱諄沒有放棄，連夜調閱數十筆監視器影像，並結合沿線路口監視器逐一比對老翁的行走路線，反覆交叉分析後，終於確認老翁身分為洪姓男子，並順利聯繫上家屬。

確認身分後，警方隨即駕駛巡邏車將洪姓老翁安全護送返家，家屬見到父親平安返家，懸著的心終於放下，不斷向警方表達感謝，並表示父親平時行動不便，沒想到竟會在深夜獨自赤腳外出，幸好有熱心民眾及警方及時伸出援手，才沒有發生意外。

金城分局長周宏璘表示，隨著高齡化社會來臨，家中若有失智、失語或容易走失的長者，建議家屬可向金門縣政府社會處申請配戴「愛心手鍊」，或協助辦理指紋建檔，也可在長者常穿的衣物繡上聯絡電話，讓警方或熱心民眾能在第一時間確認身分，縮短尋人時間，共同守護長者安全。

凌晨1點多，一名熱心民眾開車行經金城鎮浯江路時，發現一名老翁神情茫然、赤腳蹲坐在路旁，擔心發生意外，立即撥打110報案，金城分局巡邏員警趕抵後，發現老翁語無倫次，無法清楚說出自己的身分與家住哪裡，將人帶回金城派出所休息。圖／警方提供
凌晨1點多，一名熱心民眾開車行經金城鎮浯江路時，發現一名老翁神情茫然、赤腳蹲坐在路旁，擔心發生意外，立即撥打110報案，金城分局巡邏員警趕抵後，發現老翁語無倫次，無法清楚說出自己的身分與家住哪裡，將人帶回金城派出所休息。圖／警方提供

金城分局巡邏員警擔心老翁身體狀況，先將他帶回金城派出所休息，在協助尋找返家路。圖／警方提供
金城分局巡邏員警擔心老翁身體狀況，先將他帶回金城派出所休息，在協助尋找返家路。圖／警方提供

金門 監視器

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