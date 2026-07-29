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龜山64歲男不甩「拒絕酒測罰鍰」 房產遭桃園分署查封火速繳清

桃園電子報／ 桃園電子報

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張男因房地遭查封，立即將罰鍰與執行費用共18萬92元匯入桃園分署專戶一次繳清，解除房產被拍賣的危機。圖：桃園分署提供

桃園市龜山區一名64歲張姓男子在113年間拒絕接受酒精濃度測試，遭裁罰18萬元未繳，經桃園市交通事件裁決處移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署查出張男有房有地，卻不願繳納酒測罰鍰，便請地政機關將其名下之龜山區房地辦理查封登記，張男本(7)月接獲通知後，立即將罰鍰與執行費用共18萬92元匯入桃園分署專戶一次繳清，解除房產被拍賣的危機。

桃園分署提到，張男於113年間，在龜山區大同路一帶駕駛汽車遭攔檢，因拒絕接受酒精濃度測試之檢定，遭移送機關裁罰18萬元並吊銷駕駛執照。桃園分署查出張男名下有位於龜山區的房屋土地，已居住20餘年，另有繼承而來的4筆土地，卻經通知仍未到場處理罰鍰，旋即於本月15日發文請地政機關將張男名下之龜山區房地辦理查封登記，張男收到桃園分署公文後，趕緊致電桃園分署表示，該筆罰單是忘記繳納，不是蓄意的，他需要幾天時間籌錢繳納罰鍰，請求暫勿執行，後來他終於在本月24日將欠款匯入桃園分署專戶繳清罰鍰。

桃園分署強調，該分署依法務部行政執行署指示辦理「交通專案」，持續強力執行欠繳交通違規罰鍰案件，守護用路人的生命、身體及財產安全；同時提醒民眾，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免財產遭到強制執行，悔不當初。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山64歲男不甩「拒絕酒測罰鍰」 房產遭桃園分署查封火速繳清

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 法務部 桃園市

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