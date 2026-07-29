北市女在家爆氣怒揮拳「打破玻璃門」手狂流血 警用止血帶助送醫

台北市中山區20歲女子日前在家跟父親發生口角，情緒激動下揮拳狠狠打破住家大門玻璃，右前臂遭碎裂玻璃割出深長傷口，瞬間出血，轄區中山警方獲報趕抵，立刻用隨身攜帶的止血帶緊急止血，成功控制出血情形，待救護人員接手協助女子送醫，無生命危險。

中山分局建國派出所21日上午9時許獲報，龍江路有民眾受傷急需救護，員警抵達時，發現女子右前臂傷口持續大量出血、神情痛苦，立即取出自行攜帶的止血帶，依訓練程序進行止血，有效減緩失血狀況。

詢問了解，女子疑因瑣事跟父親發生爭執，一時情緒失控，用右手揮拳擊破玻璃門，玻璃中間破了一個大洞，右前臂遭破碎的玻璃割傷，傷口血流不止，消防救護人員到場後接續包紮處置，將女子送醫。

警方指出，這次使用的止血帶並非制式配發，而是員警考量執勤時可能遇到大量出血等緊急狀況，自行準備隨身攜帶，這次及時派上用場，也爭取到寶貴的黃金救援時間。