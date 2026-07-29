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環島智慧型岸際監控系統黑夜大海搜尋 成功找回走向海中男子
彰化縣1名男子昨（28日）失聯，家屬報案協尋，海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站，運用「環島智慧型岸際監控系統」執行遠端巡查，晚間9點多在彰化縣漢寶蚵道發現男子身影，立即通報線上巡邏組趕往處理，同步通報警消，將男子帶回岸上。
據了解，海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站，昨晚運用「環島智慧型岸際監控系統」執行遠端巡查近海，看見彰化縣漢寶蚵道有1名男子走向大海，海巡人員趕到漢寶海岸邊，停放一輛轎車，即聯繫警方查詢車籍資料，並確認有民眾報警協尋家人，指稱他到海邊散心就失聯，令人擔心安危。
因夜間視線不佳且漲潮，海水深及腰部，海巡署中部分署第三岸巡隊同步通報王功安檢所、彰化縣芳苑警分局漢寶派出所、彰化縣消防局消防分隊趕往協處，再搭配運用「環島智慧型岸際監控系統」紅外線熱影像功能，20分鐘後在距離海岸2.5公里外的大海順利尋獲男子，海巡和消防人員帶回他，經檢視意識清楚和無外傷，由漢寶消防分隊送醫檢查。
第三岸巡隊今表示，海巡成功運用高科技裝備即時應處救援案件，發揮巡輔效果，民眾如發現有狀況，撥打海巡「118」專線，海巡署將於第一時間馳赴救援，守護民眾安全。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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