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環島智慧型岸際監控系統黑夜大海搜尋 成功找回走向海中男子

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名男子昨（28日）失聯，家屬報案協尋，海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站，運用「環島智慧型岸際監控系統」執行遠端巡查，晚間9點多在彰化縣漢寶蚵道發現男子身影，立即通報線上巡邏組趕往處理，同步通報警消，將男子帶回岸上。

據了解，海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站，昨晚運用「環島智慧型岸際監控系統」執行遠端巡查近海，看見彰化縣漢寶蚵道有1名男子走向大海，海巡人員趕到漢寶海岸邊，停放一輛轎車，即聯繫警方查詢車籍資料，並確認有民眾報警協尋家人，指稱他到海邊散心就失聯，令人擔心安危。

因夜間視線不佳且漲潮，海水深及腰部，海巡署中部分署第三岸巡隊同步通報王功安檢所、彰化縣芳苑警分局漢寶派出所、彰化縣消防局消防分隊趕往協處，再搭配運用「環島智慧型岸際監控系統」紅外線熱影像功能，20分鐘後在距離海岸2.5公里外的大海順利尋獲男子，海巡和消防人員帶回他，經檢視意識清楚和無外傷，由漢寶消防分隊送醫檢查。

第三岸巡隊今表示，海巡成功運用高科技裝備即時應處救援案件，發揮巡輔效果，民眾如發現有狀況，撥打海巡「118」專線，海巡署將於第一時間馳赴救援，守護民眾安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港巡邏站及王功安檢所在芳苑鄉漢寶蚵道救援一名男子。圖／海巡署中部分署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港巡邏站及王功安檢所在芳苑鄉漢寶蚵道救援一名男子。圖／海巡署中部分署提供

海巡署 彰化縣

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