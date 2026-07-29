義大利壯漢醉鬧西門町 店員勸不走、警到場直接壓制帶回

台北市西門町昨晚出現一名酒後失控的義大利籍壯漢，男子在峨眉街一家服飾店內大聲咆哮、滋擾顧客，店員多次勸他離開仍不理會；警方到場後，他依舊情緒激動、持續叫囂，員警擔心危及現場民眾安全，當場將他壓制在地，帶回派出所保護管束。

萬華警分局調查，44歲義大利籍男子持有台灣居留證，略通中文，昨晚7時許酒後進入峨眉街服飾店喧鬧。由於男子身材魁梧、身上有多處刺青，且不斷驚擾店家及其他顧客，店員勸阻多次無效，只好報警求助。

員警抵達時，男子仍情緒高漲、不停咆哮，為避免他傷及自己或他人，警方以優勢警力將他壓制，實施保護管束並帶返派出所，待酒醒、情緒恢復穩定後，再依規定處理。

警方指出，現場無人受傷，也沒有店內物品遭毀損，店家表示不提出告訴；男子清醒後，警方依違反社維法送辦。