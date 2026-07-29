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2500萬勞斯萊斯追撞39萬Honda重機 豪車破相保桿受損、水箱破裂

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區昨天下午上演一場身價懸殊的追撞事故。38歲吳姓男子駕駛租賃的市價約2500萬元勞斯萊斯古斯特，行經基隆路二段時疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda CBR650R大型重機；重機僅車牌架斷裂，勞斯萊斯卻前保桿受損、水箱破裂，豪車反而傷得較重。

警方調查，事故發生於昨天下午5時14分，吳男駕駛勞斯萊斯沿基隆路二段北往南行駛，準備返回新北市住家，行經基隆路二段238號前，疑因未注意車前狀況，煞車不及，車頭追撞前方因車流減速停等的28歲陳姓重機騎士。

勞斯萊斯古斯特以頂級奢華工藝、V12雙渦輪引擎及極致靜肅性聞名。遭撞的Honda CBR650R新車售價約39萬元，事故後主要是後方車牌架斷裂；勞斯萊斯則前保桿受損、水箱破裂。兩車價格相差逾60倍，現場車損卻形成強烈反差，雙方駕駛都未受傷。

大安警分局獲報到場，檢視兩名駕駛均無酒味、酒容，經雙方同意未實施酒測，駕籍也均正常。雙方已有理賠共識，警方依交通事故程序成案登記，後續肇事責任仍待釐清。

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝
2500萬元勞斯萊斯古斯特，疑未注意前方車流，直接撞上停等中的Honda大型重機。記者廖炳棋／翻攝

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