影／他不滿南市議員協調糾紛結果 酒後與友砸服務處遭逮

台南市無黨籍議員邱昭勝位於安南區長和路3段的服務處昨晚遭人持球棒猛砸玻璃，轄區第三警分局接獲報案，迅速將動手的50歲沈姓男子逮捕；據了解，沈之前因家人與鄰居發生糾紛，找議員協助，但不滿後續的處理結果，昨晚與朋友飲酒後，憤而帶人前往犯案。

第三分局副分局長林雲豪說明，昨晚9時28分接獲報案指出，安南區長和路有民代服務處遭人持物毀損，警方立即派員趕往處理，發現現場大門玻璃遭砸毀，嫌犯已離去；分局成立專案小組追查，鎖定涉案車輛及相關人員，2小時內將4名涉案人全數查緝到案。

據了解，帶頭的沈姓男子疑因日前家人與鄰居發生糾紛，尋求議員邱昭勝協助，處理結果未符合沈的期待；昨晚沈與吳姓、董姓男子飲酒後，情緒失控，由吳、董陪同，並由沈的女兒開車前往議員服務處，沈涉嫌持球棒毀損玻璃門，其餘3人則在旁觀看。

警方將4人帶回，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪等罪嫌，移送偵辦；分局呼籲，民眾如有糾紛或意見表達需求，應循合法、理性方式處理，切勿以暴力或毀損方式解決問題。

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台南市無黨籍議員邱昭勝位於安南區長和路3段的服務處昨晚遭人持球棒猛砸服務處的玻璃，警方將開車的沈姓女子帶回。圖／民眾提供